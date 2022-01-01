Karrat (KARRAT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Karrat (KARRAT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Karrat (KARRAT) מידע The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games. אתר רשמי: https://www.karratcoin.com/ מסמך לבן: https://docs.karratcoin.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xAcd2c239012D17BEB128B0944D49015104113650 קנה KARRATעכשיו!

Karrat (KARRAT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Karrat (KARRAT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 21.15M $ 21.15M $ 21.15M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 353.69M $ 353.69M $ 353.69M FDV (שווי מדולל מלא): $ 59.80M $ 59.80M $ 59.80M שיא כל הזמנים: $ 1.3297 $ 1.3297 $ 1.3297 שפל כל הזמנים: $ 0.030300711023323768 $ 0.030300711023323768 $ 0.030300711023323768 מחיר נוכחי: $ 0.0598 $ 0.0598 $ 0.0598 למידע נוסף על Karrat (KARRAT) מחיר

Karrat (KARRAT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Karrat (KARRAT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KARRAT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KARRATהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KARRATטוקניומיקה, חקרו אתKARRATהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KARRAT מעוניין להוסיף את Karrat (KARRAT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KARRAT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KARRAT ב-MEXC עכשיו!

Karrat (KARRAT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KARRATעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KARRAT עכשיו את היסטוריית המחירים!

KARRAT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KARRAT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KARRAT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KARRATעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

