קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Kaia, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Kaia, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על KAIA

KAIA מידע על מחיר

מה זה KAIA

KAIA מסמך לבן

KAIA אתר רשמי

KAIA טוקניומיקה

KAIA תחזית מחיר

KAIA היסטוריה

KAIA מדריך קנייה

KAIAממיר מטבעות לפיאט

KAIA ספוט

KAIA חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Kaia (KAIA) ניתוח טכני היום

Kaia (KAIA) ניתוח טכני היום

דף Kaia הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של KAIA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Kaia למטה.

Kaia (KAIA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.02744--+5.82%-16.98%-46.92%
למידע נוסף על Kaia מחיר

Kaia אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Kaia במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 5
נייטרלי 1
קנה 20
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 5נייטרלי 1קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0275
0.02747
R2
0.02747
0.02746
R1
0.02746
0.02745
PP
0.02743
0.02743
S1
0.02742
0.02742
S2
0.02739
0.02741
S3
0.02738
0.02739

Kaia אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.12M
$1.67 M
$1.55 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.19 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.18 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.65 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.63 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Kaia זרימת הון

זרימת נטו פנימהKAIAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.03
2026-08-20$0.03 M0.03
2026-08-19-$0.04 M0.02
2026-08-18-$0.01 M0.02
2026-08-17$0.08 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Kaia

סחור ב Kaia (KAIA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Kaia מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTKAIA
$0.02747
$0.02747$0.02747
+6.22%
2.96M (USDT)
/USDCKAIA
$0.02747
$0.02747$0.02747
+6.34%
2.31M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

KAIA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

KAIA
KAIA
USD
USD

1 KAIA = 0.02744 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.