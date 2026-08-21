Juggernaut מחיר היום

מחיר Juggernaut (JGN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00176735, עם שינוי של 4.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JGN ל USD הוא $ 0.00176735 לכל JGN.

Juggernaut כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 256,740, עם היצע במחזור של 145.32M JGN. ב‑24 השעות האחרונות, JGN סחר בין $ 0.00169393 (נמוך) ל $ 0.00180068 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5.83, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JGN נע ב +0.43% בשעה האחרונה ו +10.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 28.08.

Juggernaut (JGN) מידע שוק

שווי שוק $ 256.74K$ 256.74K $ 256.74K נפח (24 שעות) $ 28.08$ 28.08 $ 28.08 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 265.01K$ 265.01K $ 265.01K אספקת מחזור 145.32M 145.32M 145.32M אספקה כוללת 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Juggernaut הוא $ 256.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 28.08. ההיצע במחזור של JGN הוא 145.32M, עם היצע כולל של 150000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 265.01K.