JUST (JST) ניתוח טכני היום דף JUST הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של JST מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של JUST למטה. הירשם

JUST (JST) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.10716 -- +1.91% +5.74% +15.10%

JUST אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של JUST במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 12 נייטרלי 0 קנה 14 ממוצעים נעים : קנה מכור 3 נייטרלי 0 קנה 11 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 9 נייטרלי 0 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.10702 0.10701 R2 0.10701 0.107 R1 0.107 0.107 PP 0.10699 0.10699 S1 0.10698 0.10698 S2 0.10697 0.10698 S3 0.10696 0.10697

JUST אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.07M $1.69 M $1.61 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.05M קניות פעילות ל-3 ימים $0.23 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.18 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.57 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.55 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. JUST זרימת הון זרימת נטו פנימה JSTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.22 M 0.11 2026-08-20 $0.17 M 0.11 2026-08-19 -$0.08 M 0.11 2026-08-18 $0.20 M 0.11 2026-08-17 $0.08 M 0.11 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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