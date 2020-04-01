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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על JUST, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על JUST, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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JUST (JST) ניתוח טכני היום

JUST (JST) ניתוח טכני היום

דף JUST הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של JST מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של JUST למטה.

JUST (JST) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.10716--+1.91%+5.74%+15.10%
למידע נוסף על JUST מחיר

JUST אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של JUST במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 12
נייטרלי 0
קנה 14
ממוצעים נעים:קנהמכור 3נייטרלי 0קנה 11
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 9נייטרלי 0קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.10702
0.10701
R2
0.10701
0.107
R1
0.107
0.107
PP
0.10699
0.10699
S1
0.10698
0.10698
S2
0.10697
0.10698
S3
0.10696
0.10697

JUST אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.07M
$1.69 M
$1.61 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.05M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.23 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.18 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.57 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.55 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

JUST זרימת הון

זרימת נטו פנימהJSTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.22 M0.11
2026-08-20$0.17 M0.11
2026-08-19-$0.08 M0.11
2026-08-18$0.20 M0.11
2026-08-17$0.08 M0.11

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב JUST (JST) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTJST
$0.10715
$0.10715$0.10715
+0.81%
637.42K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

JST-ל-USD מחשבון

סְכוּם

JST
JST
USD
USD

1 JST = 0.10716 USD

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