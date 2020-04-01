JST

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

שֵׁםJST

דירוגNo.154

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0001%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.22%

אספקת מחזור9,900,000,000

מקסימום היצע0

אספקה כוללת9,900,000,000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2020-04-01 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0.00202 USDT

שיא כל הזמנים0.20825091,2021-04-05

המחיר הנמוך ביותר0.00476612780651,2020-05-09

בלוקצ'יין ציבוריTRX

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...