מה זהJapan Open Chain (JOC)

Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the “Proof of Authority (PoA)” consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators.

- לבדוקJOC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

Japan Open Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Japan Open Chain (JOC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Japan Open Chain (JOC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Japan Open Chain.

בדוק את Japan Open Chain תחזית המחיר עכשיו‏!

Japan Open Chain (JOC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Japan Open Chain (JOC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JOC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Japan Open Chain (JOC)

Japan Open Chain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Japan Open Chain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Japan Open Chain כמה שווה Japan Open Chain (JOC) היום? החי JOCהמחיר ב USD הוא 0.078 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי JOC ל USD? $ 0.078 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של JOC ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Japan Open Chain? שווי השוק של JOC הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של JOC? ההיצע במחזור של JOC הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JOC? ‏‏JOC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2006639953949927 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JOC? JOC ‏‏רשם מחירATL של 0.05313718186221487 USD . מהו נפח המסחר של JOC? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JOC הוא $ 100.24K USD . האם JOC יעלה השנה? JOC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JOC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

