Japan Open Chain סֵמֶל

Japan Open Chain מְחִיר(JOC)

Japan Open Chain (JOC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:49:18 (UTC+8)

Japan Open Chain (JOC) מידע על מחיר (USD)

Japan Open Chain (JOC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.078. במהלך 24 השעות האחרונות, JOC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.074 לבין שיא של $ 0.0846, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JOCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2006639953949927, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.05313718186221487.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JOC השתנה ב -1.77% במהלך השעה האחרונה, +2.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Japan Open Chain (JOC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Japan Open Chain הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.24K. ההיצע במחזור של JOC הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.00M.

Japan Open Chain (JOC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Japan Open Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.001895+2.49%
30 ימים$ -0.0109-12.27%
60 ימים$ -0.0296-27.51%
90 ימים$ -0.0531-40.51%
Japan Open Chain שינוי מחיר היום

היום,JOC רשם שינוי של $ +0.001895 (+2.49%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Japan Open Chain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0109 (-12.27%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Japan Open Chain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,JOC ראה שינוי של $ -0.0296 (-27.51%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Japan Open Chain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0531 (-40.51%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Japan Open Chain (JOC)?

בדוק את Japan Open Chain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהJapan Open Chain (JOC)

Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the “Proof of Authority (PoA)” consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators.

Japan Open Chain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Japan Open Chainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקJOC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Japan Open Chainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךJapan Open Chain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Japan Open Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Japan Open Chain (JOC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Japan Open Chain (JOC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Japan Open Chain.

בדוק את Japan Open Chain תחזית המחיר עכשיו‏!

Japan Open Chain (JOC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Japan Open Chain (JOC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JOC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Japan Open Chain (JOC)

מחפש איך לקנותJapan Open Chain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Japan Open Chainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

JOC למטבעות מקומיים

Japan Open Chain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Japan Open Chain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרJapan Open Chain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Japan Open Chain

כמה שווה Japan Open Chain (JOC) היום?
החי JOCהמחיר ב USD הוא 0.078 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JOC ל USD?
המחיר הנוכחי של JOC ל USD הוא $ 0.078. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Japan Open Chain?
שווי השוק של JOC הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JOC?
ההיצע במחזור של JOC הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JOC?
‏‏JOC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2006639953949927 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JOC?
JOC ‏‏רשם מחירATL של 0.05313718186221487 USD.
מהו נפח המסחר של JOC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JOC הוא $ 100.24K USD.
האם JOC יעלה השנה?
JOC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JOC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:49:18 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

