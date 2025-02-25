JOC

Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the “Proof of Authority (PoA)” consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators.

שֵׁםJOC

דירוגNo.4128

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע0

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.2006639953949927,2025-04-29

המחיר הנמוך ביותר0.05313718186221487,2025-02-25

בלוקצ'יין ציבוריJOC

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...