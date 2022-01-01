Japan Open Chain (JOC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Japan Open Chain (JOC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the "Proof of Authority (PoA)" consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators. אתר רשמי: https://www.japanopenchain.org/en/ מסמך לבן: https://www.jbfd.org/en/joc-whitepaper סייר בלוקים: https://explorer.japanopenchain.org/

Japan Open Chain (JOC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Japan Open Chain (JOC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 86.00M $ 86.00M $ 86.00M שיא כל הזמנים: $ 1 $ 1 $ 1 שפל כל הזמנים: $ 0.05313718186221487 $ 0.05313718186221487 $ 0.05313718186221487 מחיר נוכחי: $ 0.086 $ 0.086 $ 0.086 למידע נוסף על Japan Open Chain (JOC) מחיר

Japan Open Chain (JOC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Japan Open Chain (JOC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של JOC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות JOCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את JOCטוקניומיקה, חקרו אתJOCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

מעוניין להוסיף את Japan Open Chain (JOC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת JOC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

Japan Open Chain (JOC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של JOCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה JOC עכשיו את היסטוריית המחירים!

JOC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן JOC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו JOC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה JOCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

