Injective (INJ) ניתוח טכני היום דף Injective הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של INJ מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Injective למטה. הירשם

Injective (INJ) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $4.763 -- +3.31% -10.79% -9.42%

Injective אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Injective במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 15 נייטרלי 6 קנה 5 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 13 נייטרלי 0 קנה 1 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 2 נייטרלי 6 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 4.776 4.773 R2 4.773 4.7699 R1 4.768 4.768 PP 4.765 4.765 S1 4.76 4.7619 S2 4.757 4.76 S3 4.752 4.757

Injective אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.32M $9.70 M $10.02 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.43M קניות פעילות ל-3 ימים $15.94 M מכירות פעילות ל-3 ימים $16.37 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.57M קניות פעילות ל-7 ימים $38.11 M מכירות פעילות ל-7 ימים $38.68 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Injective זרימת הון זרימת נטו פנימה INJUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 4.76 2026-08-20 $0.50 M 4.76 2026-08-19 $0.39 M 4.32 2026-08-18 -$0.18 M 4.06 2026-08-17 $0.42 M 4.14 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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