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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Injective, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Injective, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Injective (INJ) ניתוח טכני היום

Injective (INJ) ניתוח טכני היום

דף Injective הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של INJ מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Injective למטה.

Injective (INJ) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$4.763--+3.31%-10.79%-9.42%
למידע נוסף על Injective מחיר

Injective אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Injective במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 15
נייטרלי 6
קנה 5
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 13נייטרלי 0קנה 1
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 2נייטרלי 6קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
4.776
4.773
R2
4.773
4.7699
R1
4.768
4.768
PP
4.765
4.765
S1
4.76
4.7619
S2
4.757
4.76
S3
4.752
4.757

Injective אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.32M
$9.70 M
$10.02 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.43M
קניות פעילות ל-3 ימים
$15.94 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$16.37 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.57M
קניות פעילות ל-7 ימים
$38.11 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$38.68 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Injective זרימת הון

זרימת נטו פנימהINJUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M4.76
2026-08-20$0.50 M4.76
2026-08-19$0.39 M4.32
2026-08-18-$0.18 M4.06
2026-08-17$0.42 M4.14

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Injective

סחור ב Injective (INJ) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Injective מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTINJ
$4.761
$4.761$4.761
-0.02%
612.89K (USDT)
/USDCINJ
$4.771
$4.771$4.771
+0.29%
15.36K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

INJ-ל-USD מחשבון

סְכוּם

INJ
INJ
USD
USD

1 INJ = 4.763 USD

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