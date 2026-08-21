Internet Computer (ICP) ניתוח טכני היום דף Internet Computer הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ICP מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Internet Computer למטה. הירשם

Internet Computer (ICP) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $2.393 -- +9.97% +7.64% -3.71%

Internet Computer אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Internet Computer במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 17 נייטרלי 5 קנה 4 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 11 נייטרלי 1 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 6 נייטרלי 4 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 2.3906 2.3903 R2 2.3903 2.3899 R1 2.3896 2.3897 PP 2.3893 2.3893 S1 2.3886 2.3889 S2 2.3883 2.3887 S3 2.3876 2.3883

Internet Computer אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.06M $9.22 M $9.16 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.14M קניות פעילות ל-3 ימים $5.83 M מכירות פעילות ל-3 ימים $5.69 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.12M קניות פעילות ל-7 ימים $12.59 M מכירות פעילות ל-7 ימים $12.71 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Internet Computer זרימת הון זרימת נטו פנימה ICPUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.45 M 2.39 2026-08-20 $0.01 M 2.38 2026-08-19 -$0.14 M 2.24 2026-08-18 -$0.61 M 2.21 2026-08-17 -$0.44 M 2.27 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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