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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Internet Computer, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Internet Computer, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Internet Computer (ICP) ניתוח טכני היום

Internet Computer (ICP) ניתוח טכני היום

דף Internet Computer הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ICP מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Internet Computer למטה.

Internet Computer (ICP) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$2.393--+9.97%+7.64%-3.71%
למידע נוסף על Internet Computer מחיר

Internet Computer אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Internet Computer במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 17
נייטרלי 5
קנה 4
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 11נייטרלי 1קנה 2
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 6נייטרלי 4קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
2.3906
2.3903
R2
2.3903
2.3899
R1
2.3896
2.3897
PP
2.3893
2.3893
S1
2.3886
2.3889
S2
2.3883
2.3887
S3
2.3876
2.3883

Internet Computer אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.06M
$9.22 M
$9.16 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.14M
קניות פעילות ל-3 ימים
$5.83 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$5.69 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.12M
קניות פעילות ל-7 ימים
$12.59 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$12.71 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Internet Computer זרימת הון

זרימת נטו פנימהICPUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.45 M2.39
2026-08-20$0.01 M2.38
2026-08-19-$0.14 M2.24
2026-08-18-$0.61 M2.21
2026-08-17-$0.44 M2.27

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Internet Computer

סחור ב Internet Computer (ICP) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Internet Computer מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTICP
$2.39
$2.39$2.39
+0.75%
186.55K (USDT)
/USDCICP
$2.389
$2.389$2.389
+0.75%
45.37K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ICP-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ICP
ICP
USD
USD

1 ICP = 2.393 USD

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