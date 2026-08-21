Hyperliquid (HYPE) ניתוח טכני היום דף Hyperliquid הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HYPE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Hyperliquid למטה. הירשם

Hyperliquid (HYPE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $73.72 -- +28.27% +21.07% +34.79%

Hyperliquid אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Hyperliquid במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 10 נייטרלי 6 קנה 10 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 0 קנה 8 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 6 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 74.0663 74.0576 R2 74.0576 74.0477 R1 74.0403 74.0415 PP 74.0316 74.0316 S1 74.0143 74.0217 S2 74.0056 74.0155 S3 73.9883 74.0056

Hyperliquid אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -17.20M $113.50 M $130.70 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -2.06M קניות פעילות ל-3 ימים $484.55 M מכירות פעילות ל-3 ימים $486.62 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -9.10M קניות פעילות ל-7 ימים $892.84 M מכירות פעילות ל-7 ימים $901.94 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Hyperliquid זרימת הון זרימת נטו פנימה HYPEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $15.24 M 73.50 2026-08-20 $13.59 M 73.17 2026-08-19 $0.71 M 61.85 2026-08-18 -$1.12 M 59.40 2026-08-17 $1.00 M 59.29 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Hyperliquid (HYPE) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Hyperliquid מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT HYPE $73.69 $73.69 $73.69 +0.82% 60.95K (USDT) סַחַר / USDC HYPE $73.76 $73.76 $73.76 +0.90% 4.39K (USDT) סַחַר / USD1 HYPE $73.58 $73.58 $73.58 +0.69% 845.46 (USDT) סַחַר