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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Hyperliquid, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Hyperliquid, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Hyperliquid (HYPE) ניתוח טכני היום

Hyperliquid (HYPE) ניתוח טכני היום

דף Hyperliquid הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HYPE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Hyperliquid למטה.

Hyperliquid (HYPE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$73.72--+28.27%+21.07%+34.79%
למידע נוסף על Hyperliquid מחיר

Hyperliquid אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Hyperliquid במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 10
נייטרלי 6
קנה 10
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 6נייטרלי 0קנה 8
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 6קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
74.0663
74.0576
R2
74.0576
74.0477
R1
74.0403
74.0415
PP
74.0316
74.0316
S1
74.0143
74.0217
S2
74.0056
74.0155
S3
73.9883
74.0056

Hyperliquid אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-17.20M
$113.50 M
$130.70 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-2.06M
קניות פעילות ל-3 ימים
$484.55 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$486.62 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-9.10M
קניות פעילות ל-7 ימים
$892.84 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$901.94 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Hyperliquid זרימת הון

זרימת נטו פנימהHYPEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$15.24 M73.50
2026-08-20$13.59 M73.17
2026-08-19$0.71 M61.85
2026-08-18-$1.12 M59.40
2026-08-17$1.00 M59.29

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Hyperliquid

סחור ב Hyperliquid (HYPE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Hyperliquid מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTHYPE
$73.69
$73.69$73.69
+0.82%
60.95K (USDT)
/USDCHYPE
$73.76
$73.76$73.76
+0.90%
4.39K (USDT)
/USD1HYPE
$73.58
$73.58$73.58
+0.69%
845.46 (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

HYPE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

HYPE
HYPE
USD
USD

1 HYPE = 73.72 USD

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