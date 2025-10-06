Robinhood xStock מחיר היום

מחיר Robinhood xStock (HOODX) בזמן אמת היום הוא $ 113.19, עם שינוי של 3.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOODX ל USD הוא $ 113.19 לכל HOODX.

Robinhood xStock כרגע מדורג במקום #1501 לפי שווי שוק של $ 3.51M, עם היצע במחזור של 31.00K HOODX. ב‑24 השעות האחרונות, HOODX סחר בין $ 112.19 (נמוך) ל $ 124.34 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 153.08036045849482, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 91.00407335090168.

ביצועים לטווח קצר, HOODX נע ב +0.28% בשעה האחרונה ו -15.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 60.16K.

Robinhood xStock (HOODX) מידע שוק

דירוג No.1501 שווי שוק $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M נפח (24 שעות) $ 60.16K$ 60.16K $ 60.16K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M אספקת מחזור 31.00K 31.00K 31.00K מקסימום היצע ---- -- אספקה כוללת 30,999.84548189 30,999.84548189 30,999.84548189 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Robinhood xStock הוא $ 3.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.16K. ההיצע במחזור של HOODX הוא 31.00K, עם היצע כולל של 30999.84548189. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.51M.