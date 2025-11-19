Robinhood xStock (HOODX) תחזית מחיר (USD)

קבל Robinhood xStock תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה HOODX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Robinhood xStock % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. Robinhood xStock תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Robinhood xStock (HOODX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Robinhood xStock ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 115.56 בשנת 2025. Robinhood xStock (HOODX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Robinhood xStock ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 121.3380 בשנת 2026. Robinhood xStock (HOODX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של HOODX הוא $ 127.4049 עם 10.25% שיעור צמיחה. Robinhood xStock (HOODX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של HOODX הוא $ 133.7751 עם 15.76% שיעור צמיחה. Robinhood xStock (HOODX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של HOODX הוא $ 140.4639 עם 21.55% שיעור צמיחה. Robinhood xStock (HOODX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של HOODX הוא $ 147.4870 עם 27.63% שיעור צמיחה. Robinhood xStock (HOODX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Robinhood xStock עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 240.2409. Robinhood xStock (HOODX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Robinhood xStock עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 391.3271. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 115.56 0.00%

2026 $ 121.3380 5.00%

2027 $ 127.4049 10.25%

2028 $ 133.7751 15.76%

2029 $ 140.4639 21.55%

2030 $ 147.4870 27.63%

2031 $ 154.8614 34.01%

2032 $ 162.6045 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 170.7347 47.75%

2034 $ 179.2714 55.13%

2035 $ 188.2350 62.89%

2036 $ 197.6468 71.03%

2037 $ 207.5291 79.59%

2038 $ 217.9056 88.56%

2039 $ 228.8008 97.99%

2040 $ 240.2409 107.89% הצג עוד לטווח קצר Robinhood xStock תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 115.56 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 115.5758 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 115.6708 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 116.0349 0.41% Robinhood xStock (HOODX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורHOODXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $115.56 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Robinhood xStock (HOODX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורHOODX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $115.5758 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Robinhood xStock (HOODX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורHOODX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $115.6708 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Robinhood xStock (HOODX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורHOODX הוא $116.0349 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Robinhood xStock מחיר נוכחי $ 115.56 שינוי מחיר (24 שעות) +1.34% שווי שוק $ 3.58M אספקת מחזור 31.00K נפח (24 שעות) $ 57.43K נפח (24 שעות) -- המחיר HOODX העדכני הוא $ 115.56. יש לו שינוי של +1.34% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 57.43Kב 24 שעות. בנוסף, HOODX יש כמות במעגל של 31.00K ושווי שוק כולל של $ 3.58M. צפה HOODX במחיר חי

Robinhood xStock מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בRobinhood xStockדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלRobinhood xStock הוא 115.51USD. היצע במחזור של Robinhood xStock(HOODX) הוא 0.00 HOODX , מה שמעניק לו שווי שוק של $3.58M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -2.5799 $ 118.29 $ 111.85

7 ימים -0.12% $ -16.0999 $ 133.99 $ 111.85

30 ימים -0.11% $ -15.5999 $ 150.2 $ 111.85 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Robinhood xStock הראה תנועת מחירים של $-2.5799 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Robinhood xStock נסחר בשיא של $133.99 ושפל של $111.85 . נרשם שינוי במחיר של -0.12% . מגמה אחרונה זו מציגה אתHOODX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Robinhood xStock חווה -0.11% שינוי, המשקף בערך $-15.5999 לערכו. זה מצביע על כך ש HOODX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Robinhood xStock המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה HOODX בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Robinhood xStock (HOODX) מודול חיזוי מחיר עובד? Robinhood xStock מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של HOODXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךRobinhood xStock לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של HOODX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Robinhood xStock. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלHOODX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלHOODX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Robinhood xStock.

מדוע HOODX חיזוי מחירים חשוב?

HOODX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

