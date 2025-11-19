Robinhood xStock (HOODX) טוקנומיקה

Robinhood xStock (HOODX) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Robinhood xStock (HOODX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 06:46:36 (UTC+8)
USD

Robinhood xStock (HOODX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Robinhood xStock (HOODX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M
ההיצע הכולל:
$ 31.00K
$ 31.00K$ 31.00K
אספקה במחזור:
$ 31.00K
$ 31.00K$ 31.00K
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M
שיא כל הזמנים:
$ 699.99
$ 699.99$ 699.99
שפל כל הזמנים:
$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168$ 91.00407335090168
מחיר נוכחי:
$ 113.84
$ 113.84$ 113.84

Robinhood xStock (HOODX) מידע

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

אתר רשמי:
https://assets.backed.fi/products/robinhood-xstock
סייר בלוקים:
https://solscan.io/token/XsvNBAYkrDRNhA7wPHQfX3ZUXZyZLdnCQDfHZ56bzpg

Robinhood xStock (HOODX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Robinhood xStock (HOODX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של HOODX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות HOODXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את HOODXטוקניומיקה, חקרו אתHOODXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HOODX

מעוניין להוסיף את Robinhood xStock (HOODX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HOODX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Robinhood xStock (HOODX) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של HOODXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

HOODX חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן HOODX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HOODX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

