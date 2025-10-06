Robinhood Markets מחיר היום

מחיר Robinhood Markets (HOODON) בזמן אמת היום הוא $ 112.76, עם שינוי של 4.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOODON ל USD הוא $ 112.76 לכל HOODON.

Robinhood Markets כרגע מדורג במקום #2520 לפי שווי שוק של $ 394.05K, עם היצע במחזור של 3.49K HOODON. ב‑24 השעות האחרונות, HOODON סחר בין $ 112.15 (נמוך) ל $ 124.48 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 152.93948357313678, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 96.19355397433952.

ביצועים לטווח קצר, HOODON נע ב -0.59% בשעה האחרונה ו -16.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 63.44K.

Robinhood Markets (HOODON) מידע שוק

דירוג No.2520 שווי שוק $ 394.05K$ 394.05K $ 394.05K נפח (24 שעות) $ 63.44K$ 63.44K $ 63.44K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 394.05K$ 394.05K $ 394.05K אספקת מחזור 3.49K 3.49K 3.49K אספקה כוללת 3,494.58911697 3,494.58911697 3,494.58911697 בלוקצ'יין ציבורי ETH

