Robinhood Markets (HOODON) תחזית מחיר (USD)

קבל Robinhood Markets תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה HOODON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות HOODON

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Robinhood Markets % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $115.79 $115.79 $115.79 +1.58% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Robinhood Markets תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Robinhood Markets (HOODON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Robinhood Markets ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 115.79 בשנת 2025. Robinhood Markets (HOODON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Robinhood Markets ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 121.5795 בשנת 2026. Robinhood Markets (HOODON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של HOODON הוא $ 127.6584 עם 10.25% שיעור צמיחה. Robinhood Markets (HOODON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של HOODON הוא $ 134.0413 עם 15.76% שיעור צמיחה. Robinhood Markets (HOODON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של HOODON הוא $ 140.7434 עם 21.55% שיעור צמיחה. Robinhood Markets (HOODON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של HOODON הוא $ 147.7806 עם 27.63% שיעור צמיחה. Robinhood Markets (HOODON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Robinhood Markets עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 240.7190. Robinhood Markets (HOODON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Robinhood Markets עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 392.1060. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 115.79 0.00%

2026 $ 121.5795 5.00%

2027 $ 127.6584 10.25%

2028 $ 134.0413 15.76%

2029 $ 140.7434 21.55%

2030 $ 147.7806 27.63%

2031 $ 155.1696 34.01%

2032 $ 162.9281 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 171.0745 47.75%

2034 $ 179.6282 55.13%

2035 $ 188.6097 62.89%

2036 $ 198.0401 71.03%

2037 $ 207.9422 79.59%

2038 $ 218.3393 88.56%

2039 $ 229.2562 97.99%

2040 $ 240.7190 107.89% הצג עוד לטווח קצר Robinhood Markets תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 115.79 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 115.8058 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 115.9010 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 116.2658 0.41% Robinhood Markets (HOODON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורHOODONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $115.79 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Robinhood Markets (HOODON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורHOODON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $115.8058 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Robinhood Markets (HOODON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורHOODON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $115.9010 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Robinhood Markets (HOODON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורHOODON הוא $116.2658 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Robinhood Markets מחיר נוכחי $ 115.79$ 115.79 $ 115.79 שינוי מחיר (24 שעות) +1.58% שווי שוק $ 405.51K$ 405.51K $ 405.51K אספקת מחזור 3.49K 3.49K 3.49K נפח (24 שעות) $ 67.02K$ 67.02K $ 67.02K נפח (24 שעות) -- המחיר HOODON העדכני הוא $ 115.79. יש לו שינוי של +1.58% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 67.02Kב 24 שעות. בנוסף, HOODON יש כמות במעגל של 3.49K ושווי שוק כולל של $ 405.51K. צפה HOODON במחיר חי

איך לקנות Robinhood Markets (HOODON) מנסה לקנות HOODON? כעת ניתן לרכוש HOODON באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Robinhood Markets ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות HOODON עכשיו

Robinhood Markets מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בRobinhood Marketsדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלRobinhood Markets הוא 116.04USD. היצע במחזור של Robinhood Markets(HOODON) הוא 0.00 HOODON , מה שמעניק לו שווי שוק של $405.51K . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -2.3900 $ 118.48 $ 111.84

7 ימים -0.11% $ -15.5900 $ 134.06 $ 111.84

30 ימים -0.10% $ -13.6800 $ 156.18 $ 111.84 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Robinhood Markets הראה תנועת מחירים של $-2.3900 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Robinhood Markets נסחר בשיא של $134.06 ושפל של $111.84 . נרשם שינוי במחיר של -0.11% . מגמה אחרונה זו מציגה אתHOODON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Robinhood Markets חווה -0.10% שינוי, המשקף בערך $-13.6800 לערכו. זה מצביע על כך ש HOODON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Robinhood Markets המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה HOODON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Robinhood Markets (HOODON) מודול חיזוי מחיר עובד? Robinhood Markets מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של HOODONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךRobinhood Markets לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של HOODON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Robinhood Markets. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלHOODON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלHOODON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Robinhood Markets.

מדוע HOODON חיזוי מחירים חשוב?

HOODON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם HOODON כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, HOODON ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של HOODON בחודש הבא? על פי Robinhood Markets (HOODON) כלי תחזית המחירים, המחיר HOODON הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 HOODON בשנת 2026? המחיר של 1 Robinhood Markets (HOODON) היום הוא $115.79 . על פי מודול התחזית שלעיל, HOODON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של HOODON בשנת 2027? Robinhood Markets (HOODON) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 HOODON עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של HOODON בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Robinhood Markets (HOODON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של HOODON בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Robinhood Markets (HOODON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 HOODON בשנת 2030? המחיר של 1 Robinhood Markets (HOODON) היום הוא $115.79 . על פי מודול התחזית שלעיל, HOODON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי HOODON תחזית המחיר בשנת 2040? Robinhood Markets (HOODON) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 HOODON עד שנת 2040. הירשם עכשיו