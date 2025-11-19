Robinhood Markets (HOODON) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Robinhood Markets (HOODON), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 07:18:05 (UTC+8)
USD

Robinhood Markets (HOODON) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Robinhood Markets (HOODON), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 398.24K
$ 398.24K
ההיצע הכולל:
$ 3.49K
$ 3.49K
אספקה במחזור:
$ 3.49K
$ 3.49K
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 398.24K
$ 398.24K
שיא כל הזמנים:
$ 156.18
$ 156.18
שפל כל הזמנים:
$ 96.19355397433952
$ 96.19355397433952
מחיר נוכחי:
$ 113.96
$ 113.96

Robinhood Markets (HOODON) מידע

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

אתר רשמי:
https://app.ondo.finance/assets/hoodon
סייר בלוקים:
https://etherscan.io/token/0x998f02A9E343EF6E3E6f28700d5A20F839fD74E6

Robinhood Markets (HOODON) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Robinhood Markets (HOODON) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של HOODON אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות HOODONהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את HOODONטוקניומיקה, חקרו אתHOODONהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HOODON

מעוניין להוסיף את Robinhood Markets (HOODON) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HOODON, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Robinhood Markets (HOODON) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של HOODONעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

HOODON חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן HOODON עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HOODON משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

