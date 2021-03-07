עוד על HAPI

HAPI סֵמֶל

HAPI מְחִיר(HAPI)

1 HAPI ל USDמחיר חי:

$2.329
$2.329$2.329
-1.48%1D
USD
HAPI (HAPI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:45:12 (UTC+8)

HAPI (HAPI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.327
$ 2.327$ 2.327
24 שעות נמוך
$ 2.446
$ 2.446$ 2.446
גבוה 24 שעות

$ 2.327
$ 2.327$ 2.327

$ 2.446
$ 2.446$ 2.446

$ 211.78083955
$ 211.78083955$ 211.78083955

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-1.48%

+2.10%

+2.10%

HAPI (HAPI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.329. במהלך 24 השעות האחרונות, HAPI נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.327 לבין שיא של $ 2.446, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HAPIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 211.78083955, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAPI השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -1.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HAPI (HAPI) מידע שוק

No.1906

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

$ 3.37K
$ 3.37K$ 3.37K

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

732.25K
732.25K 732.25K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

750,779.20666767
750,779.20666767 750,779.20666767

73.22%

2021-03-07 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של HAPI הוא $ 1.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.37K. ההיצע במחזור של HAPI הוא 732.25K, עם היצע כולל של 750779.20666767. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.33M.

HAPI (HAPI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של HAPIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.03499-1.48%
30 ימים$ -0.015-0.64%
60 ימים$ -0.101-4.16%
90 ימים$ -1.526-39.59%
HAPI שינוי מחיר היום

היום,HAPI רשם שינוי של $ -0.03499 (-1.48%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

HAPI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.015 (-0.64%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

HAPI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HAPI ראה שינוי של $ -0.101 (-4.16%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

HAPI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.526 (-39.59%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של HAPI (HAPI)?

בדוק את HAPI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHAPI (HAPI)

HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks.

HAPI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול HAPIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHAPI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים HAPIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHAPI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

HAPIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה HAPI (HAPI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HAPI (HAPI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HAPI.

בדוק את HAPI תחזית המחיר עכשיו‏!

HAPI (HAPI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של HAPI (HAPI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HAPI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות HAPI (HAPI)

מחפש איך לקנותHAPI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש HAPIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HAPI למטבעות מקומיים

1 HAPI(HAPI) ל VND
61,287.635
1 HAPI(HAPI) ל AUD
A$3.56337
1 HAPI(HAPI) ל GBP
1.72346
1 HAPI(HAPI) ל EUR
1.97965
1 HAPI(HAPI) ל USD
$2.329
1 HAPI(HAPI) ל MYR
RM9.7818
1 HAPI(HAPI) ל TRY
95.46571
1 HAPI(HAPI) ל JPY
¥342.363
1 HAPI(HAPI) ל ARS
ARS$3,126.17012
1 HAPI(HAPI) ל RUB
187.97359
1 HAPI(HAPI) ל INR
203.83408
1 HAPI(HAPI) ל IDR
Rp37,564.51087
1 HAPI(HAPI) ל KRW
3,234.70152
1 HAPI(HAPI) ל PHP
131.93785
1 HAPI(HAPI) ל EGP
￡E.112.97979
1 HAPI(HAPI) ל BRL
R$12.5766
1 HAPI(HAPI) ל CAD
C$3.21402
1 HAPI(HAPI) ל BDT
283.34614
1 HAPI(HAPI) ל NGN
3,561.15745
1 HAPI(HAPI) ל COP
$9,316
1 HAPI(HAPI) ל ZAR
R.40.92053
1 HAPI(HAPI) ל UAH
96.53705
1 HAPI(HAPI) ל VES
Bs326.06
1 HAPI(HAPI) ל CLP
$2,233.511
1 HAPI(HAPI) ל PKR
Rs660.31808
1 HAPI(HAPI) ל KZT
1,246.10816
1 HAPI(HAPI) ל THB
฿75.48289
1 HAPI(HAPI) ל TWD
NT$70.94134
1 HAPI(HAPI) ל AED
د.إ8.54743
1 HAPI(HAPI) ל CHF
Fr1.8632
1 HAPI(HAPI) ל HKD
HK$18.18949
1 HAPI(HAPI) ל AMD
֏891.63436
1 HAPI(HAPI) ל MAD
.د.م20.961
1 HAPI(HAPI) ל MXN
$43.22624
1 HAPI(HAPI) ל SAR
ريال8.73375
1 HAPI(HAPI) ל PLN
8.47756
1 HAPI(HAPI) ל RON
лв10.03799
1 HAPI(HAPI) ל SEK
kr22.17208
1 HAPI(HAPI) ל BGN
лв3.88943
1 HAPI(HAPI) ל HUF
Ft790.81195
1 HAPI(HAPI) ל CZK
48.83913
1 HAPI(HAPI) ל KWD
د.ك0.710345
1 HAPI(HAPI) ל ILS
7.82544
1 HAPI(HAPI) ל AOA
Kz2,123.04653
1 HAPI(HAPI) ל BHD
.د.ب0.878033
1 HAPI(HAPI) ל BMD
$2.329
1 HAPI(HAPI) ל DKK
kr14.83573
1 HAPI(HAPI) ל HNL
L60.97322
1 HAPI(HAPI) ל MUR
106.29556
1 HAPI(HAPI) ל NAD
$40.82737
1 HAPI(HAPI) ל NOK
kr23.45303
1 HAPI(HAPI) ל NZD
$3.9593
1 HAPI(HAPI) ל PAB
B/.2.329
1 HAPI(HAPI) ל PGK
K9.82838
1 HAPI(HAPI) ל QAR
ر.ق8.45427
1 HAPI(HAPI) ל RSD
дин.233.1329

HAPI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של HAPI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHAPI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על HAPI

כמה שווה HAPI (HAPI) היום?
החי HAPIהמחיר ב USD הוא 2.329 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HAPI ל USD?
המחיר הנוכחי של HAPI ל USD הוא $ 2.329. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של HAPI?
שווי השוק של HAPI הוא $ 1.71M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HAPI?
ההיצע במחזור של HAPI הוא 732.25K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HAPI?
‏‏HAPI השיג מחיר שיא (ATH) של 211.78083955 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HAPI?
HAPI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HAPI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HAPI הוא $ 3.37K USD.
האם HAPI יעלה השנה?
HAPI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HAPI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:45:12 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

