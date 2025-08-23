מה זהXeno Governance (GXE)

Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace.

Xeno Governance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Xeno Governanceההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקGXE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Xeno Governanceאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךXeno Governance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Xeno Governanceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Xeno Governance (GXE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Xeno Governance (GXE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Xeno Governance.

בדוק את Xeno Governance תחזית המחיר עכשיו‏!

Xeno Governance (GXE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Xeno Governance (GXE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GXE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Xeno Governance (GXE)

מחפש איך לקנותXeno Governance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Xeno Governanceב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GXE למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Xeno Governance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Xeno Governance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Xeno Governance כמה שווה Xeno Governance (GXE) היום? החי GXEהמחיר ב USD הוא 0.00206 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי GXE ל USD? $ 0.00206 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של GXE ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Xeno Governance? שווי השוק של GXE הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של GXE? ההיצע במחזור של GXE הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GXE? ‏‏GXE השיג מחיר שיא (ATH) של 127.55105996752341 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GXE? GXE ‏‏רשם מחירATL של 0.001063647818331278 USD . מהו נפח המסחר של GXE? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GXE הוא $ 103.68K USD . האם GXE יעלה השנה? GXE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GXE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Xeno Governance (GXE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi). הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.