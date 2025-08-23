עוד על GXE

Xeno Governance סֵמֶל

Xeno Governance מְחִיר(GXE)

1 GXE ל USDמחיר חי:

$0.00206
-3.73%1D
USD
Xeno Governance (GXE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:44:31 (UTC+8)

Xeno Governance (GXE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00203
24 שעות נמוך
$ 0.00218
גבוה 24 שעות

$ 0.00203
$ 0.00218
$ 127.55105996752341
$ 0.001063647818331278
-0.97%

-3.73%

-10.44%

-10.44%

Xeno Governance (GXE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00206. במהלך 24 השעות האחרונות, GXE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00203 לבין שיא של $ 0.00218, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GXEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 127.55105996752341, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001063647818331278.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GXE השתנה ב -0.97% במהלך השעה האחרונה, -3.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Xeno Governance (GXE) מידע שוק

No.4000

$ 0.00
$ 103.68K
$ 12.36M
0.00
6,000,000,000
5,987,619,944.93
0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Xeno Governance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 103.68K. ההיצע במחזור של GXE הוא 0.00, עם היצע כולל של 5987619944.93. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.36M.

Xeno Governance (GXE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Xeno Governanceהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000798-3.73%
30 ימים$ -0.00009-4.19%
60 ימים$ -0.00023-10.05%
90 ימים$ -0.0001-4.63%
Xeno Governance שינוי מחיר היום

היום,GXE רשם שינוי של $ -0.0000798 (-3.73%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Xeno Governance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00009 (-4.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Xeno Governance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GXE ראה שינוי של $ -0.00023 (-10.05%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Xeno Governance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001 (-4.63%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Xeno Governance (GXE)?

בדוק את Xeno Governance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהXeno Governance (GXE)

Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace.

Xeno Governance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Xeno Governanceההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGXE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Xeno Governanceאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךXeno Governance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Xeno Governanceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Xeno Governance (GXE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Xeno Governance (GXE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Xeno Governance.

בדוק את Xeno Governance תחזית המחיר עכשיו‏!

Xeno Governance (GXE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Xeno Governance (GXE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GXE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Xeno Governance (GXE)

מחפש איך לקנותXeno Governance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Xeno Governanceב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GXE למטבעות מקומיים

Xeno Governance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Xeno Governance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרXeno Governance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Xeno Governance

כמה שווה Xeno Governance (GXE) היום?
החי GXEהמחיר ב USD הוא 0.00206 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GXE ל USD?
המחיר הנוכחי של GXE ל USD הוא $ 0.00206. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Xeno Governance?
שווי השוק של GXE הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GXE?
ההיצע במחזור של GXE הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GXE?
‏‏GXE השיג מחיר שיא (ATH) של 127.55105996752341 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GXE?
GXE ‏‏רשם מחירATL של 0.001063647818331278 USD.
מהו נפח המסחר של GXE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GXE הוא $ 103.68K USD.
האם GXE יעלה השנה?
GXE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GXE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

