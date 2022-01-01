Xeno Governance (GXE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Xeno Governance (GXE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Xeno Governance (GXE) מידע Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace. אתר רשמי: https://project-xeno.com/ מסמך לבן: https://project-xeno-1.gitbook.io/project-xeno-whitepaper-en/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x510975eda48a97e0ca228dd04d1217292487bea6 קנה GXEעכשיו!

Xeno Governance (GXE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Xeno Governance (GXE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 5.99B $ 5.99B $ 5.99B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 10.02M $ 10.02M $ 10.02M שיא כל הזמנים: $ 0.29998 $ 0.29998 $ 0.29998 שפל כל הזמנים: $ 0.001063647818331278 $ 0.001063647818331278 $ 0.001063647818331278 מחיר נוכחי: $ 0.00167 $ 0.00167 $ 0.00167 למידע נוסף על Xeno Governance (GXE) מחיר

Xeno Governance (GXE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Xeno Governance (GXE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GXE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GXEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GXEטוקניומיקה, חקרו אתGXEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GXE מעוניין להוסיף את Xeno Governance (GXE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GXE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GXE ב-MEXC עכשיו!

Xeno Governance (GXE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GXEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GXE עכשיו את היסטוריית המחירים!

GXE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GXE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GXE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GXEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

