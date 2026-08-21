GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) ניתוח טכני היום דף GRAM(prev.Toncoin) הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GRAM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של GRAM(prev.Toncoin) למטה. הירשם

GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.398 -- +4.87% -9.58% -23.86%

GRAM(prev.Toncoin) אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של GRAM(prev.Toncoin) במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 2 קנה 22 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 2 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 1.4029 1.4019 R2 1.4019 1.4012 R1 1.4009 1.4007 PP 1.3999 1.3999 S1 1.3989 1.3992 S2 1.3979 1.3987 S3 1.3969 1.3979

GRAM(prev.Toncoin) אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.46M $9.14 M $10.60 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.30M קניות פעילות ל-3 ימים $1.88 M מכירות פעילות ל-3 ימים $2.18 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.20M קניות פעילות ל-7 ימים $3.85 M מכירות פעילות ל-7 ימים $4.04 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. GRAM(prev.Toncoin) זרימת הון זרימת נטו פנימה GRAMUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 1.39 2026-08-20 $0.90 M 1.40 2026-08-19 $0.38 M 1.34 2026-08-18 -$1.28 M 1.31 2026-08-17 -$0.30 M 1.33 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.