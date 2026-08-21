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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על GRAM(prev.Toncoin), כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על GRAM(prev.Toncoin), כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) ניתוח טכני היום

GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) ניתוח טכני היום

דף GRAM(prev.Toncoin) הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GRAM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של GRAM(prev.Toncoin) למטה.

GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.398--+4.87%-9.58%-23.86%
למידע נוסף על GRAM(prev.Toncoin) מחיר

GRAM(prev.Toncoin) אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של GRAM(prev.Toncoin) במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 2
נייטרלי 2
קנה 22
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 2קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
1.4029
1.4019
R2
1.4019
1.4012
R1
1.4009
1.4007
PP
1.3999
1.3999
S1
1.3989
1.3992
S2
1.3979
1.3987
S3
1.3969
1.3979

GRAM(prev.Toncoin) אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.46M
$9.14 M
$10.60 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.30M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.88 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$2.18 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.20M
קניות פעילות ל-7 ימים
$3.85 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$4.04 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

GRAM(prev.Toncoin) זרימת הון

זרימת נטו פנימהGRAMUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M1.39
2026-08-20$0.90 M1.40
2026-08-19$0.38 M1.34
2026-08-18-$1.28 M1.31
2026-08-17-$0.30 M1.33

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על GRAM(prev.Toncoin)

סחור ב GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב GRAM(prev.Toncoin) מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTGRAM
$1.398
$1.398$1.398
-0.13%
878.27K (USDT)
/USDCGRAM
$1.398
$1.398$1.398
-0.13%
59.38K (USDT)
/EURGRAM
$1.196
$1.196$1.196
-0.25%
45.42K (USDT)
/USD1GRAM
$1.398
$1.398$1.398
-0.13%
39.35K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

GRAM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GRAM
GRAM
USD
USD

1 GRAM = 1.398 USD

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