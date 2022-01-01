Gram (GRAM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Gram (GRAM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Gram (GRAM) מידע Gram is a decentralized cryptocurrency, the distribution of which is taking place through PoW-mechanism based on The Open Network Blockchain (TON). אתר רשמי: https://gramcoin.org סייר בלוקים: https://tonviewer.com/EQC47093oX5Xhb0xuk2lCr2RhS8rj-vul61u4W2UH5ORmG_O קנה GRAMעכשיו!

Gram (GRAM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Gram (GRAM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 15.60M $ 15.60M $ 15.60M שיא כל הזמנים: $ 0.0847 $ 0.0847 $ 0.0847 שפל כל הזמנים: $ 0.0000039432576 $ 0.0000039432576 $ 0.0000039432576 מחיר נוכחי: $ 0.00312 $ 0.00312 $ 0.00312 למידע נוסף על Gram (GRAM) מחיר

Gram (GRAM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Gram (GRAM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GRAM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GRAMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GRAMטוקניומיקה, חקרו אתGRAMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GRAM מעוניין להוסיף את Gram (GRAM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GRAM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GRAM ב-MEXC עכשיו!

Gram (GRAM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GRAMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GRAM עכשיו את היסטוריית המחירים!

GRAM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GRAM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GRAM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GRAMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

