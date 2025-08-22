עוד על GORK

GORK מידע על מחיר

GORK אתר רשמי

GORK טוקניומיקה

GORK תחזית מחיר

GORK היסטוריה

GORK מדריך קנייה

GORKממיר מטבעות לפיאט

GORK ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

New XAI gork סֵמֶל

New XAI gork מְחִיר(GORK)

1 GORK ל USDמחיר חי:

$0.008713
$0.008713$0.008713
-8.71%1D
USD
New XAI gork (GORK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:53:19 (UTC+8)

New XAI gork (GORK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.008349
$ 0.008349$ 0.008349
24 שעות נמוך
$ 0.01002
$ 0.01002$ 0.01002
גבוה 24 שעות

$ 0.008349
$ 0.008349$ 0.008349

$ 0.01002
$ 0.01002$ 0.01002

$ 0.08752514903536558
$ 0.08752514903536558$ 0.08752514903536558

$ 0.004836667412946773
$ 0.004836667412946773$ 0.004836667412946773

0.00%

-8.70%

-12.35%

-12.35%

New XAI gork (GORK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.008713. במהלך 24 השעות האחרונות, GORK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.008349 לבין שיא של $ 0.01002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GORKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.08752514903536558, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.004836667412946773.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GORK השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -8.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

New XAI gork (GORK) מידע שוק

No.1180

$ 8.71M
$ 8.71M$ 8.71M

$ 126.94K
$ 126.94K$ 126.94K

$ 8.71M
$ 8.71M$ 8.71M

999.99M
999.99M 999.99M

999,993,896.21
999,993,896.21 999,993,896.21

999,993,896.21
999,993,896.21 999,993,896.21

100.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של New XAI gork הוא $ 8.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 126.94K. ההיצע במחזור של GORK הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999993896.21. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.71M.

New XAI gork (GORK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של New XAI gorkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00083131-8.70%
30 ימים$ +0.001694+24.13%
60 ימים$ +0.003206+58.21%
90 ימים$ -0.006727-43.57%
New XAI gork שינוי מחיר היום

היום,GORK רשם שינוי של $ -0.00083131 (-8.70%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

New XAI gork שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.001694 (+24.13%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

New XAI gork שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GORK ראה שינוי של $ +0.003206 (+58.21%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

New XAI gork שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.006727 (-43.57%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של New XAI gork (GORK)?

בדוק את New XAI gork עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNew XAI gork (GORK)

@gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI.

New XAI gork זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול New XAI gorkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGORK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים New XAI gorkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNew XAI gork לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

New XAI gorkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה New XAI gork (GORK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות New XAI gork (GORK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור New XAI gork.

בדוק את New XAI gork תחזית המחיר עכשיו‏!

New XAI gork (GORK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של New XAI gork (GORK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GORK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות New XAI gork (GORK)

מחפש איך לקנותNew XAI gork? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש New XAI gorkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GORK למטבעות מקומיים

1 New XAI gork(GORK) ל VND
229.282595
1 New XAI gork(GORK) ל AUD
A$0.01341802
1 New XAI gork(GORK) ל GBP
0.00644762
1 New XAI gork(GORK) ל EUR
0.00740605
1 New XAI gork(GORK) ל USD
$0.008713
1 New XAI gork(GORK) ל MYR
RM0.0365946
1 New XAI gork(GORK) ל TRY
0.35714587
1 New XAI gork(GORK) ל JPY
¥1.280811
1 New XAI gork(GORK) ל ARS
ARS$11.509873
1 New XAI gork(GORK) ל RUB
0.70218067
1 New XAI gork(GORK) ל INR
0.76282315
1 New XAI gork(GORK) ל IDR
Rp142.83604272
1 New XAI gork(GORK) ל KRW
12.08458248
1 New XAI gork(GORK) ל PHP
0.49428849
1 New XAI gork(GORK) ל EGP
￡E.0.42240624
1 New XAI gork(GORK) ל BRL
R$0.04739872
1 New XAI gork(GORK) ל CAD
C$0.01202394
1 New XAI gork(GORK) ל BDT
1.05026502
1 New XAI gork(GORK) ל NGN
13.30222423
1 New XAI gork(GORK) ל COP
$34.852
1 New XAI gork(GORK) ל ZAR
R.0.15273889
1 New XAI gork(GORK) ל UAH
0.35688448
1 New XAI gork(GORK) ל VES
Bs1.21982
1 New XAI gork(GORK) ל CLP
$8.355767
1 New XAI gork(GORK) ל PKR
Rs2.45018273
1 New XAI gork(GORK) ל KZT
4.64193788
1 New XAI gork(GORK) ל THB
฿0.28264972
1 New XAI gork(GORK) ל TWD
NT$0.26531085
1 New XAI gork(GORK) ל AED
د.إ0.03197671
1 New XAI gork(GORK) ל CHF
Fr0.0069704
1 New XAI gork(GORK) ל HKD
HK$0.0679614
1 New XAI gork(GORK) ל AMD
֏3.29909032
1 New XAI gork(GORK) ל MAD
.د.م0.07815561
1 New XAI gork(GORK) ל MXN
$0.16241032
1 New XAI gork(GORK) ל SAR
ريال0.03267375
1 New XAI gork(GORK) ל PLN
0.03171532
1 New XAI gork(GORK) ל RON
лв0.03764016
1 New XAI gork(GORK) ל SEK
kr0.08294776
1 New XAI gork(GORK) ל BGN
лв0.01455071
1 New XAI gork(GORK) ל HUF
Ft2.95954471
1 New XAI gork(GORK) ל CZK
0.18279874
1 New XAI gork(GORK) ל KWD
د.ك0.002657465
1 New XAI gork(GORK) ל ILS
0.02944994
1 New XAI gork(GORK) ל AOA
Kz7.94250941
1 New XAI gork(GORK) ל BHD
.د.ب0.003284801
1 New XAI gork(GORK) ל BMD
$0.008713
1 New XAI gork(GORK) ל DKK
kr0.05558894
1 New XAI gork(GORK) ל HNL
L0.22592809
1 New XAI gork(GORK) ל MUR
0.39766132
1 New XAI gork(GORK) ל NAD
$0.15230324
1 New XAI gork(GORK) ל NOK
kr0.0880013
1 New XAI gork(GORK) ל NZD
$0.0148121
1 New XAI gork(GORK) ל PAB
B/.0.008713
1 New XAI gork(GORK) ל PGK
K0.03642034
1 New XAI gork(GORK) ל QAR
ر.ق0.03145393
1 New XAI gork(GORK) ל RSD
дин.0.87251982

New XAI gork מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של New XAI gork, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרNew XAI gork הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על New XAI gork

כמה שווה New XAI gork (GORK) היום?
החי GORKהמחיר ב USD הוא 0.008713 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GORK ל USD?
המחיר הנוכחי של GORK ל USD הוא $ 0.008713. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של New XAI gork?
שווי השוק של GORK הוא $ 8.71M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GORK?
ההיצע במחזור של GORK הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GORK?
‏‏GORK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.08752514903536558 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GORK?
GORK ‏‏רשם מחירATL של 0.004836667412946773 USD.
מהו נפח המסחר של GORK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GORK הוא $ 126.94K USD.
האם GORK יעלה השנה?
GORK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GORK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:53:19 (UTC+8)

New XAI gork (GORK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

GORK-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GORK
GORK
USD
USD

1 GORK = 0.008713 USD

מסחרGORK

USDTGORK
$0.008713
$0.008713$0.008713
-8.64%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד