New XAI gork (GORK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי New XAI gork (GORK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

New XAI gork (GORK) מידע @gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI. אתר רשמי: https://x.com/i/communities/1917678757642477736 סייר בלוקים: https://solscan.io/token/38PgzpJYu2HkiYvV8qePFakB8tuobPdGm2FFEn7Dpump קנה GORKעכשיו!

New XAI gork (GORK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור New XAI gork (GORK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 9.24M $ 9.24M $ 9.24M ההיצע הכולל: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M אספקה במחזור: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.24M $ 9.24M $ 9.24M שיא כל הזמנים: $ 0.09545 $ 0.09545 $ 0.09545 שפל כל הזמנים: $ 0.004836667412946773 $ 0.004836667412946773 $ 0.004836667412946773 מחיר נוכחי: $ 0.009239 $ 0.009239 $ 0.009239 למידע נוסף על New XAI gork (GORK) מחיר

New XAI gork (GORK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של New XAI gork (GORK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GORK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GORKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GORKטוקניומיקה, חקרו אתGORKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GORK מעוניין להוסיף את New XAI gork (GORK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GORK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GORK ב-MEXC עכשיו!

New XAI gork (GORK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GORKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GORK עכשיו את היסטוריית המחירים!

GORK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GORK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GORK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GORKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!