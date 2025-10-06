GOAT Network מחיר היום

מחיר GOAT Network (GOATED) בזמן אמת היום הוא $ 0.08536, עם שינוי של 2.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOATED ל USD הוא $ 0.08536 לכל GOATED.

GOAT Network כרגע מדורג במקום #1096 לפי שווי שוק של $ 8.91M, עם היצע במחזור של 104.35M GOATED. ב‑24 השעות האחרונות, GOATED סחר בין $ 0.08235 (נמוך) ל $ 0.08714 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.19772632791076053, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.052417385027545234.

ביצועים לטווח קצר, GOATED נע ב -0.05% בשעה האחרונה ו -3.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 220.11K.

GOAT Network (GOATED) מידע שוק

דירוג No.1096 שווי שוק $ 8.91M$ 8.91M $ 8.91M נפח (24 שעות) $ 220.11K$ 220.11K $ 220.11K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 85.36M$ 85.36M $ 85.36M אספקת מחזור 104.35M 104.35M 104.35M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 10.43% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של GOAT Network הוא $ 8.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 220.11K. ההיצע במחזור של GOATED הוא 104.35M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 85.36M.