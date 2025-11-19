GOAT Network (GOATED) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של GOAT Network % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.08826 $0.08826 $0.08826 +0.90% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה GOAT Network תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) GOAT Network (GOATED) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, GOAT Network ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.08826 בשנת 2025. GOAT Network (GOATED) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, GOAT Network ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.092673 בשנת 2026. GOAT Network (GOATED) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של GOATED הוא $ 0.097306 עם 10.25% שיעור צמיחה. GOAT Network (GOATED) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של GOATED הוא $ 0.102171 עם 15.76% שיעור צמיחה. GOAT Network (GOATED) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של GOATED הוא $ 0.107280 עם 21.55% שיעור צמיחה. GOAT Network (GOATED) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של GOATED הוא $ 0.112644 עם 27.63% שיעור צמיחה. GOAT Network (GOATED) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של GOAT Network עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.183486. GOAT Network (GOATED) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של GOAT Network עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.298879. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.08826 0.00%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.088622 0.41% GOAT Network (GOATED) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורGOATEDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.08826 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. GOAT Network (GOATED) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורGOATED , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.088272 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. GOAT Network (GOATED) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורGOATED , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.088344 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. GOAT Network (GOATED) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורGOATED הוא $0.088622 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית GOAT Network מחיר נוכחי $ 0.08826$ 0.08826 $ 0.08826 שינוי מחיר (24 שעות) +0.90% שווי שוק $ 9.21M$ 9.21M $ 9.21M אספקת מחזור 104.35M 104.35M 104.35M נפח (24 שעות) $ 226.27K$ 226.27K $ 226.27K נפח (24 שעות) -- המחיר GOATED העדכני הוא $ 0.08826. יש לו שינוי של +0.90% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 226.27Kב 24 שעות. בנוסף, GOATED יש כמות במעגל של 104.35M ושווי שוק כולל של $ 9.21M. צפה GOATED במחיר חי

GOAT Network מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בGOAT Networkדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלGOAT Network הוא 0.08826USD. היצע במחזור של GOAT Network(GOATED) הוא 0.00 GOATED , מה שמעניק לו שווי שוק של $9.21M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.06% $ 0.004619 $ 0.09204 $ 0.08347

7 ימים 0.00% $ 0.000039 $ 0.09377 $ 0.07991

30 ימים 0.32% $ 0.021170 $ 0.17199 $ 0.06635 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,GOAT Network הראה תנועת מחירים של $0.004619 , המשקפת 0.06% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,GOAT Network נסחר בשיא של $0.09377 ושפל של $0.07991 . נרשם שינוי במחיר של 0.00% . מגמה אחרונה זו מציגה אתGOATED הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,GOAT Network חווה 0.32% שינוי, המשקף בערך $0.021170 לערכו. זה מצביע על כך ש GOATED עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של GOAT Network המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה GOATED בהיסטוריית המחירים המלאה

איך GOAT Network (GOATED) מודול חיזוי מחיר עובד? GOAT Network מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של GOATEDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךGOAT Network לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של GOATED , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של GOAT Network. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלGOATED . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלGOATED כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של GOAT Network.

מדוע GOATED חיזוי מחירים חשוב?

GOATED תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם GOATED כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, GOATED ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של GOATED בחודש הבא? על פי GOAT Network (GOATED) כלי תחזית המחירים, המחיר GOATED הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 GOATED בשנת 2026? המחיר של 1 GOAT Network (GOATED) היום הוא $0.08826 . על פי מודול התחזית שלעיל, GOATED יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של GOATED בשנת 2027? GOAT Network (GOATED) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GOATED עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של GOATED בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, GOAT Network (GOATED) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של GOATED בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, GOAT Network (GOATED) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 GOATED בשנת 2030? המחיר של 1 GOAT Network (GOATED) היום הוא $0.08826 . על פי מודול התחזית שלעיל, GOATED יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי GOATED תחזית המחיר בשנת 2040? GOAT Network (GOATED) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GOATED עד שנת 2040.