GOAT Network (GOATED) טוקנומיקה

GOAT Network (GOATED) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי GOAT Network (GOATED), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 06:45:18 (UTC+8)
USD

GOAT Network (GOATED) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GOAT Network (GOATED), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 9.33M
$ 9.33M$ 9.33M
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
אספקה במחזור:
$ 104.35M
$ 104.35M$ 104.35M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 89.46M
$ 89.46M$ 89.46M
שיא כל הזמנים:
$ 0.2177
$ 0.2177$ 0.2177
שפל כל הזמנים:
$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234$ 0.052417385027545234
מחיר נוכחי:
$ 0.08946
$ 0.08946$ 0.08946

GOAT Network (GOATED) מידע

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

אתר רשמי:
https://www.goat.network/
מסמך לבן:
https://www.goat.network/bitvm2-whitepaper
סייר בלוקים:
https://explorer.goat.network/token/0xbC10000000000000000000000000000000000001

GOAT Network (GOATED) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של GOAT Network (GOATED) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של GOATED אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות GOATEDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את GOATEDטוקניומיקה, חקרו אתGOATEDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GOATED

מעוניין להוסיף את GOAT Network (GOATED) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GOATED, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

GOAT Network (GOATED) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של GOATEDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

GOATED חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן GOATED עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GOATED משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.

מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים
הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs
#1 נזילות בענף כולו
עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7
שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים
מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT
mc_how_why_title
קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.

אנא קרא והבן את הסכם המשתמש ו מדיניות הפרטיות