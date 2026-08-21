GMX (GMX) ניתוח טכני היום דף GMX הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GMX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של GMX למטה. הירשם

GMX (GMX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $6.966 -- +4.17% +8.11% +2.36%

GMX אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של GMX במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 17 נייטרלי 2 קנה 7 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 6.9566 6.9563 R2 6.9563 6.9559 R1 6.9556 6.9557 PP 6.9553 6.9553 S1 6.9546 6.9549 S2 6.9543 6.9547 S3 6.9536 6.9543

GMX אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.94M $2.13 M $1.19 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.06 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.08 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.16 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.16 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. GMX זרימת הון זרימת נטו פנימה GMXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 6.98 2026-08-20 -$0.02 M 6.93 2026-08-19 $0.02 M 6.73 2026-08-18 $0.00 M 6.54 2026-08-17 -$0.06 M 6.63 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב GMX (GMX) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב GMX מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT GMX $6.965 $6.965 $6.965 +0.47% 10.86K (USDT) סַחַר