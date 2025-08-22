GMX (GMX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 15.11. במהלך 24 השעות האחרונות, GMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 14.91 לבין שיא של $ 15.84, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 90.88797255032739, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 9.628528383979246.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GMX השתנה ב -2.02% במהלך השעה האחרונה, -1.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
GMX (GMX) מידע שוק
$ 155.19M
$ 1.45M
$ 200.21M
10.27M
13,250,000
10,270,820.12966655
77.51%
ARB
שווי השוק הנוכחי של GMX הוא $ 155.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.45M. ההיצע במחזור של GMX הוא 10.27M, עם היצע כולל של 10270820.12966655. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 200.21M.
GMX (GMX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של GMXהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.1985
-1.30%
30 ימים
$ +1.75
+13.09%
60 ימים
$ +1.15
+8.23%
90 ימים
$ -1.41
-8.54%
GMX שינוי מחיר היום
היום,GMX רשם שינוי של $ -0.1985 (-1.30%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
GMX שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +1.75 (+13.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
GMX שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GMX ראה שינוי של $ +1.15 (+8.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
GMX שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.41 (-8.54%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של GMX (GMX)?
GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.
GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGMX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים GMXאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGMX לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
GMXתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה GMX (GMX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GMX (GMX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?
הבנת הטוקנומיקה של GMX (GMX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GMX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות GMX (GMX)
מחפש איך לקנותGMX? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש GMXב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
