GMX סֵמֶל

GMX מְחִיר(GMX)

1 GMX ל USDמחיר חי:

$15.07
$15.07$15.07
-1.30%1D
USD
GMX (GMX) טבלת מחירים חיה
GMX (GMX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 14.91
$ 14.91$ 14.91
24 שעות נמוך
$ 15.84
$ 15.84$ 15.84
גבוה 24 שעות

$ 14.91
$ 14.91$ 14.91

$ 15.84
$ 15.84$ 15.84

$ 90.88797255032739
$ 90.88797255032739$ 90.88797255032739

$ 9.628528383979246
$ 9.628528383979246$ 9.628528383979246

-2.02%

-1.30%

-0.40%

-0.40%

GMX (GMX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 15.11. במהלך 24 השעות האחרונות, GMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 14.91 לבין שיא של $ 15.84, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 90.88797255032739, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 9.628528383979246.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GMX השתנה ב -2.02% במהלך השעה האחרונה, -1.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GMX (GMX) מידע שוק

No.278

$ 155.19M
$ 155.19M$ 155.19M

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

$ 200.21M
$ 200.21M$ 200.21M

10.27M
10.27M 10.27M

13,250,000
13,250,000 13,250,000

10,270,820.12966655
10,270,820.12966655 10,270,820.12966655

77.51%

ARB

שווי השוק הנוכחי של GMX הוא $ 155.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.45M. ההיצע במחזור של GMX הוא 10.27M, עם היצע כולל של 10270820.12966655. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 200.21M.

GMX (GMX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של GMXהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.1985-1.30%
30 ימים$ +1.75+13.09%
60 ימים$ +1.15+8.23%
90 ימים$ -1.41-8.54%
GMX שינוי מחיר היום

היום,GMX רשם שינוי של $ -0.1985 (-1.30%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

GMX שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +1.75 (+13.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

GMX שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GMX ראה שינוי של $ +1.15 (+8.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

GMX שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.41 (-8.54%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של GMX (GMX)?

בדוק את GMX עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGMX (GMX)

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

GMX זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול GMXההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGMX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים GMXאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGMX לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

GMXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GMX (GMX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GMX (GMX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GMX.

בדוק את GMX תחזית המחיר עכשיו‏!

GMX (GMX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GMX (GMX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GMX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות GMX (GMX)

מחפש איך לקנותGMX? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש GMXב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GMX למטבעות מקומיים

1 GMX(GMX) ל VND
397,619.65
1 GMX(GMX) ל AUD
A$23.2694
1 GMX(GMX) ל GBP
11.1814
1 GMX(GMX) ל EUR
12.8435
1 GMX(GMX) ל USD
$15.11
1 GMX(GMX) ל MYR
RM63.462
1 GMX(GMX) ל TRY
619.3589
1 GMX(GMX) ל JPY
¥2,221.17
1 GMX(GMX) ל ARS
ARS$19,960.31
1 GMX(GMX) ל RUB
1,217.7149
1 GMX(GMX) ל INR
1,322.8805
1 GMX(GMX) ל IDR
Rp247,704.8784
1 GMX(GMX) ל KRW
20,956.9656
1 GMX(GMX) ל PHP
857.1903
1 GMX(GMX) ל EGP
￡E.732.5328
1 GMX(GMX) ל BRL
R$82.1984
1 GMX(GMX) ל CAD
C$20.8518
1 GMX(GMX) ל BDT
1,821.3594
1 GMX(GMX) ל NGN
23,068.5881
1 GMX(GMX) ל COP
$60,440
1 GMX(GMX) ל ZAR
R.264.8783
1 GMX(GMX) ל UAH
618.9056
1 GMX(GMX) ל VES
Bs2,115.4
1 GMX(GMX) ל CLP
$14,490.49
1 GMX(GMX) ל PKR
Rs4,249.0831
1 GMX(GMX) ל KZT
8,050.0036
1 GMX(GMX) ל THB
฿490.1684
1 GMX(GMX) ל TWD
NT$460.0995
1 GMX(GMX) ל AED
د.إ55.4537
1 GMX(GMX) ל CHF
Fr12.088
1 GMX(GMX) ל HKD
HK$117.858
1 GMX(GMX) ל AMD
֏5,721.2504
1 GMX(GMX) ל MAD
.د.م135.5367
1 GMX(GMX) ל MXN
$281.6504
1 GMX(GMX) ל SAR
ريال56.6625
1 GMX(GMX) ל PLN
55.0004
1 GMX(GMX) ל RON
лв65.2752
1 GMX(GMX) ל SEK
kr143.8472
1 GMX(GMX) ל BGN
лв25.2337
1 GMX(GMX) ל HUF
Ft5,132.4137
1 GMX(GMX) ל CZK
317.0078
1 GMX(GMX) ל KWD
د.ك4.60855
1 GMX(GMX) ל ILS
51.0718
1 GMX(GMX) ל AOA
Kz13,773.8227
1 GMX(GMX) ל BHD
.د.ب5.69647
1 GMX(GMX) ל BMD
$15.11
1 GMX(GMX) ל DKK
kr96.4018
1 GMX(GMX) ל HNL
L391.8023
1 GMX(GMX) ל MUR
689.6204
1 GMX(GMX) ל NAD
$264.1228
1 GMX(GMX) ל NOK
kr152.611
1 GMX(GMX) ל NZD
$25.687
1 GMX(GMX) ל PAB
B/.15.11
1 GMX(GMX) ל PGK
K63.1598
1 GMX(GMX) ל QAR
ر.ق54.5471
1 GMX(GMX) ל RSD
дин.1,513.1154

GMX מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של GMX, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGMX הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על GMX

כמה שווה GMX (GMX) היום?
החי GMXהמחיר ב USD הוא 15.11 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GMX ל USD?
המחיר הנוכחי של GMX ל USD הוא $ 15.11. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GMX?
שווי השוק של GMX הוא $ 155.19M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GMX?
ההיצע במחזור של GMX הוא 10.27M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GMX?
‏‏GMX השיג מחיר שיא (ATH) של 90.88797255032739 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GMX?
GMX ‏‏רשם מחירATL של 9.628528383979246 USD.
מהו נפח המסחר של GMX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GMX הוא $ 1.45M USD.
האם GMX יעלה השנה?
GMX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GMX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
GMX (GMX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

