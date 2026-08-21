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$1,000,000 TradFi Gala
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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Gala, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Gala, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Gala (GALA) ניתוח טכני היום

Gala (GALA) ניתוח טכני היום

דף Gala הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GALA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Gala למטה.

Gala (GALA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.001609---4.12%-21.94%-50.36%
למידע נוסף על Gala מחיר

Gala אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Gala במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 1
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 1קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.001607
0.001605
R2
0.001605
0.001603
R1
0.001604
0.001603
PP
0.001602
0.001602
S1
0.001601
0.0016
S2
0.001599
0.0016
S3
0.001598
0.001599

Gala אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
1.51M
$19.67 M
$18.16 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.14M
קניות פעילות ל-3 ימים
$4.58 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$4.45 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.11M
קניות פעילות ל-7 ימים
$7.31 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$7.20 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Gala זרימת הון

זרימת נטו פנימהGALAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.27 M0.00
2026-08-20$0.05 M0.00
2026-08-19$0.13 M0.00
2026-08-18-$0.08 M0.00
2026-08-17-$0.01 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Gala (GALA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Gala מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTGALA
$0.001607
$0.001607$0.001607
-0.61%
617.05M (USDT)
/USDCGALA
$0.001606
$0.001606$0.001606
-0.54%
38.72M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

GALA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GALA
GALA
USD
USD

1 GALA = 0.001609 USD

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