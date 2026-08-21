Gala (GALA) ניתוח טכני היום דף Gala הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GALA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Gala למטה. הירשם

Gala (GALA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.001609 -- -4.12% -21.94% -50.36%

Gala אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Gala במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 1 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 1 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.001607 0.001605 R2 0.001605 0.001603 R1 0.001604 0.001603 PP 0.001602 0.001602 S1 0.001601 0.0016 S2 0.001599 0.0016 S3 0.001598 0.001599

Gala אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 1.51M $19.67 M $18.16 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.14M קניות פעילות ל-3 ימים $4.58 M מכירות פעילות ל-3 ימים $4.45 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.11M קניות פעילות ל-7 ימים $7.31 M מכירות פעילות ל-7 ימים $7.20 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Gala זרימת הון זרימת נטו פנימה GALAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.27 M 0.00 2026-08-20 $0.05 M 0.00 2026-08-19 $0.13 M 0.00 2026-08-18 -$0.08 M 0.00 2026-08-17 -$0.01 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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