GAG Token סֵמֶל

GAG Token מְחִיר(GAG)

1 GAG ל USDמחיר חי:

GAG Token (GAG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:41:48 (UTC+8)

GAG Token (GAG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.18%

+0.17%

-2.71%

-2.71%

GAG Token (GAG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00575. במהלך 24 השעות האחרונות, GAG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00568 לבין שיא של $ 0.00576, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GAGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAG השתנה ב -0.18% במהלך השעה האחרונה, +0.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GAG Token (GAG) מידע שוק

$ 9.40K
$ 9.40K$ 9.40K

$ 379.50K
$ 379.50K$ 379.50K

66,000,000
66,000,000 66,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של GAG Token הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.40K. ההיצע במחזור של GAG הוא --, עם היצע כולל של 66000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 379.50K.

GAG Token (GAG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של GAG Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000098+0.17%
30 ימים$ -0.00271-32.04%
60 ימים$ -0.00727-55.84%
90 ימים$ -0.01425-71.25%
GAG Token שינוי מחיר היום

היום,GAG רשם שינוי של $ +0.0000098 (+0.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

GAG Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00271 (-32.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

GAG Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GAG ראה שינוי של $ -0.00727 (-55.84%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

GAG Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01425 (-71.25%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של GAG Token (GAG)?

בדוק את GAG Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGAG Token (GAG)

GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure.

GAG Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול GAG Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGAG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים GAG Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGAG Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

GAG Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GAG Token (GAG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GAG Token (GAG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GAG Token.

בדוק את GAG Token תחזית המחיר עכשיו‏!

GAG Token (GAG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GAG Token (GAG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GAG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות GAG Token (GAG)

מחפש איך לקנותGAG Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש GAG Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GAG למטבעות מקומיים

GAG Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של GAG Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGAG Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על GAG Token

כמה שווה GAG Token (GAG) היום?
החי GAGהמחיר ב USD הוא 0.00575 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GAG ל USD?
המחיר הנוכחי של GAG ל USD הוא $ 0.00575. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GAG Token?
שווי השוק של GAG הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GAG?
ההיצע במחזור של GAG הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GAG?
‏‏GAG השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GAG?
GAG ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של GAG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GAG הוא $ 9.40K USD.
האם GAG יעלה השנה?
GAG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GAG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:41:48 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

