GAG Token (GAG) מידע GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure. אתר רשמי: https://gagtoken.com/ מסמך לבן: https://gagtoken.gitbook.io/gag-token-tr/gag-token-en סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xAD600060a153bc35BD8997ceFE959EFb19026757 קנה GAGעכשיו!

GAG Token (GAG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GAG Token (GAG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 417.78K $ 417.78K $ 417.78K שיא כל הזמנים: $ 0.04672 $ 0.04672 $ 0.04672 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.00633 $ 0.00633 $ 0.00633 למידע נוסף על GAG Token (GAG) מחיר

GAG Token (GAG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של GAG Token (GAG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GAG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GAGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GAGטוקניומיקה, חקרו אתGAGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GAG מעוניין להוסיף את GAG Token (GAG) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GAG, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GAG ב-MEXC עכשיו!

GAG Token (GAG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GAGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GAG עכשיו את היסטוריית המחירים!

GAG חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GAG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GAG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GAGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

