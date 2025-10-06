FreeStyle Classic מחיר היום

מחיר FreeStyle Classic (FST) בזמן אמת היום הוא $ 0.04874, עם שינוי של 0.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FST ל USD הוא $ 0.04874 לכל FST.

FreeStyle Classic כרגע מדורג במקום #1445 לפי שווי שוק של $ 4.09M, עם היצע במחזור של 84.00M FST. ב‑24 השעות האחרונות, FST סחר בין $ 0.04784 (נמוך) ל $ 0.05022 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.16619478956911515, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.025653004858575232.

ביצועים לטווח קצר, FST נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו -6.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.66K.

FreeStyle Classic (FST) מידע שוק

דירוג No.1445 שווי שוק $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M נפח (24 שעות) $ 54.66K$ 54.66K $ 54.66K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.74M$ 48.74M $ 48.74M אספקת מחזור 84.00M 84.00M 84.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 8.40% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של FreeStyle Classic הוא $ 4.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.66K. ההיצע במחזור של FST הוא 84.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.74M.