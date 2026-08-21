קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Instadapp, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Instadapp, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על FLUID

FLUID מידע על מחיר

מה זה FLUID

FLUID אתר רשמי

FLUID טוקניומיקה

FLUID תחזית מחיר

FLUID היסטוריה

FLUID מדריך קנייה

FLUIDממיר מטבעות לפיאט

FLUID ספוט

FLUID חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Instadapp (FLUID) ניתוח טכני היום

Instadapp (FLUID) ניתוח טכני היום

דף Instadapp הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FLUID מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Instadapp למטה.

Instadapp (FLUID) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.2854--+13.19%+26.79%-24.22%
למידע נוסף על Instadapp מחיר

Instadapp אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Instadapp במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 0
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 0קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
1.3053
1.3036
R2
1.3036
1.3025
R1
1.3023
1.3018
PP
1.3006
1.3006
S1
1.2993
1.2995
S2
1.2976
1.2988
S3
1.2963
1.2976

Instadapp אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
1.00M
$3.06 M
$2.05 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.10 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.10 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Instadapp זרימת הון

זרימת נטו פנימהFLUIDUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.03 M1.29
2026-08-20-$0.11 M1.27
2026-08-19$0.00 M1.22
2026-08-18$0.01 M1.15
2026-08-17$0.01 M1.20

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Instadapp

סחור ב Instadapp (FLUID) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Instadapp מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTFLUID
$1.2854
$1.2854$1.2854
+1.28%
1.15K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

FLUID-ל-USD מחשבון

סְכוּם

FLUID
FLUID
USD
USD

1 FLUID = 1.2854 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.