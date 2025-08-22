עוד על FLUID

Instadapp מְחִיר(FLUID)

1 FLUID ל USDמחיר חי:

$6.479
-11.92%1D
USD
Instadapp (FLUID) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:08:15 (UTC+8)

Instadapp (FLUID) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 6.479
24 שעות נמוך
$ 7.8199
$ 7.8199$ 7.8199
גבוה 24 שעות

$ 6.479
$ 7.8199
$ 29.357592471347616
$ 0
-2.00%

-11.92%

-3.66%

-3.66%

Instadapp (FLUID) המחיר בזמן אמת של הוא $ 6.479. במהלך 24 השעות האחרונות, FLUID נסחר בטווח שבין שפל של $ 6.479 לבין שיא של $ 7.8199, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLUIDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 29.357592471347616, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLUID השתנה ב -2.00% במהלך השעה האחרונה, -11.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Instadapp (FLUID) מידע שוק

No.3438

$ 0.00
$ 32.71K
$ 647.90M
0.00
100,000,000
ETH

שווי השוק הנוכחי של Instadapp הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 32.71K. ההיצע במחזור של FLUID הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 647.90M.

Instadapp (FLUID) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Instadappהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.876813-11.92%
30 ימים$ +0.5811+9.85%
60 ימים$ +2.8492+78.49%
90 ימים$ +1.9797+44.00%
Instadapp שינוי מחיר היום

היום,FLUID רשם שינוי של $ -0.876813 (-11.92%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Instadapp שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.5811 (+9.85%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Instadapp שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FLUID ראה שינוי של $ +2.8492 (+78.49%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Instadapp שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +1.9797 (+44.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Instadapp (FLUID)?

בדוק את Instadapp עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהInstadapp (FLUID)

Instadapp platform is a full-feature platform for both users and developers to leverage the full potential of DeFi. The Instadapp protocol ('DSL') acts as the middleware that aggregates multiple DeFi protocols into one upgradable smart contract layer. This structure allows Instadapp to access the full potential of Decentralized Finance.

Instadapp זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Instadappההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFLUID את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Instadappאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךInstadapp לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Instadappתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Instadapp (FLUID) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Instadapp (FLUID) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Instadapp.

בדוק את Instadapp תחזית המחיר עכשיו‏!

Instadapp (FLUID) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Instadapp (FLUID) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FLUID הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Instadapp (FLUID)

מחפש איך לקנותInstadapp? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Instadappב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FLUID למטבעות מקומיים

1 Instadapp(FLUID) ל VND
170,494.885
1 Instadapp(FLUID) ל AUD
A$9.97766
1 Instadapp(FLUID) ל GBP
4.79446
1 Instadapp(FLUID) ל EUR
5.50715
1 Instadapp(FLUID) ל USD
$6.479
1 Instadapp(FLUID) ל MYR
RM27.2118
1 Instadapp(FLUID) ל TRY
265.50942
1 Instadapp(FLUID) ל JPY
¥952.413
1 Instadapp(FLUID) ל ARS
ARS$8,558.759
1 Instadapp(FLUID) ל RUB
522.79051
1 Instadapp(FLUID) ל INR
567.30124
1 Instadapp(FLUID) ל IDR
Rp106,213.09776
1 Instadapp(FLUID) ל KRW
8,998.55352
1 Instadapp(FLUID) ל PHP
367.42409
1 Instadapp(FLUID) ל EGP
￡E.314.16671
1 Instadapp(FLUID) ל BRL
R$35.24576
1 Instadapp(FLUID) ל CAD
C$8.94102
1 Instadapp(FLUID) ל BDT
780.97866
1 Instadapp(FLUID) ל NGN
9,876.52281
1 Instadapp(FLUID) ל COP
$25,916
1 Instadapp(FLUID) ל ZAR
R.113.57687
1 Instadapp(FLUID) ל UAH
265.37984
1 Instadapp(FLUID) ל VES
Bs907.06
1 Instadapp(FLUID) ל CLP
$6,213.361
1 Instadapp(FLUID) ל PKR
Rs1,821.95959
1 Instadapp(FLUID) ל KZT
3,451.75204
1 Instadapp(FLUID) ל THB
฿210.17876
1 Instadapp(FLUID) ל TWD
NT$197.47992
1 Instadapp(FLUID) ל AED
د.إ23.77793
1 Instadapp(FLUID) ל CHF
Fr5.1832
1 Instadapp(FLUID) ל HKD
HK$50.60099
1 Instadapp(FLUID) ל AMD
֏2,453.20856
1 Instadapp(FLUID) ל MAD
.د.م58.11663
1 Instadapp(FLUID) ל MXN
$120.83335
1 Instadapp(FLUID) ל SAR
ريال24.29625
1 Instadapp(FLUID) ל PLN
23.58356
1 Instadapp(FLUID) ל RON
лв27.98928
1 Instadapp(FLUID) ל SEK
kr61.74487
1 Instadapp(FLUID) ל BGN
лв10.81993
1 Instadapp(FLUID) ל HUF
Ft2,203.70227
1 Instadapp(FLUID) ל CZK
135.99421
1 Instadapp(FLUID) ל KWD
د.ك1.976095
1 Instadapp(FLUID) ל ILS
21.89902
1 Instadapp(FLUID) ל AOA
Kz5,906.06203
1 Instadapp(FLUID) ל BHD
.د.ب2.442583
1 Instadapp(FLUID) ל BMD
$6.479
1 Instadapp(FLUID) ל DKK
kr41.33602
1 Instadapp(FLUID) ל HNL
L168.00047
1 Instadapp(FLUID) ל MUR
295.70156
1 Instadapp(FLUID) ל NAD
$113.25292
1 Instadapp(FLUID) ל NOK
kr65.50269
1 Instadapp(FLUID) ל NZD
$11.0143
1 Instadapp(FLUID) ל PAB
B/.6.479
1 Instadapp(FLUID) ל PGK
K27.08222
1 Instadapp(FLUID) ל QAR
ر.ق23.38919
1 Instadapp(FLUID) ל RSD
дин.649.26059

Instadapp מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Instadapp, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרInstadapp הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Instadapp

כמה שווה Instadapp (FLUID) היום?
החי FLUIDהמחיר ב USD הוא 6.479 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FLUID ל USD?
המחיר הנוכחי של FLUID ל USD הוא $ 6.479. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Instadapp?
שווי השוק של FLUID הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FLUID?
ההיצע במחזור של FLUID הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FLUID?
‏‏FLUID השיג מחיר שיא (ATH) של 29.357592471347616 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FLUID?
FLUID ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FLUID?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FLUID הוא $ 32.71K USD.
האם FLUID יעלה השנה?
FLUID ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FLUID תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Instadapp (FLUID) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

