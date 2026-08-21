קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על FLOW, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על FLOW, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על FLOW

FLOW מידע על מחיר

מה זה FLOW

FLOW מסמך לבן

FLOW אתר רשמי

FLOW טוקניומיקה

FLOW תחזית מחיר

FLOW היסטוריה

FLOW מדריך קנייה

FLOWממיר מטבעות לפיאט

FLOW ספוט

FLOW חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

FLOW (FLOW) ניתוח טכני היום

FLOW (FLOW) ניתוח טכני היום

דף FLOW הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FLOW מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של FLOW למטה.

FLOW (FLOW) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.02889---8.75%+11.63%-15.36%
למידע נוסף על FLOW מחיר

FLOW אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של FLOW במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 4
קנה 15
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 2קנה 12
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.02895
0.02894
R2
0.02894
0.02894
R1
0.02894
0.02894
PP
0.02893
0.02893
S1
0.02893
0.02893
S2
0.02892
0.02893
S3
0.02892
0.02892

FLOW אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.25M
$2.22 M
$2.47 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.13 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.13 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.06M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.29 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.24 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

FLOW זרימת הון

זרימת נטו פנימהFLOWUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.05 M0.03
2026-08-20$0.04 M0.03
2026-08-19$0.01 M0.03
2026-08-18$0.01 M0.03
2026-08-17$0.05 M0.03

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על FLOW

סחור ב FLOW (FLOW) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב FLOW מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTFLOW
$0.02889
$0.02889$0.02889
+0.10%
2.01M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

FLOW-ל-USD מחשבון

סְכוּם

FLOW
FLOW
USD
USD

1 FLOW = 0.02889 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.