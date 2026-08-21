FLOKI (FLOKI) ניתוח טכני היום דף FLOKI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FLOKI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של FLOKI למטה. הירשם

FLOKI (FLOKI) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.00002347 -- +15.16% +9.67% -18.93%

FLOKI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של FLOKI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 6 נייטרלי 3 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 6 נייטרלי 3 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.00002347 0.00002347 R2 0.00002347 0.00002346 R1 0.00002346 0.00002346 PP 0.00002346 0.00002346 S1 0.00002345 0.00002345 S2 0.00002345 0.00002345 S3 0.00002344 0.00002345

FLOKI אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.79M $16.50 M $17.29 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.24M קניות פעילות ל-3 ימים $2.54 M מכירות פעילות ל-3 ימים $2.78 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.33M קניות פעילות ל-7 ימים $4.20 M מכירות פעילות ל-7 ימים $4.53 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. FLOKI זרימת הון זרימת נטו פנימה FLOKIUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.04 M 0.00 2026-08-20 -$0.03 M 0.00 2026-08-19 $0.01 M 0.00 2026-08-18 $0.02 M 0.00 2026-08-17 -$0.07 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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