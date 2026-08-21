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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על FLOKI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על FLOKI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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FLOKI (FLOKI) ניתוח טכני היום

FLOKI (FLOKI) ניתוח טכני היום

דף FLOKI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FLOKI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של FLOKI למטה.

FLOKI (FLOKI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.00002347--+15.16%+9.67%-18.93%
למידע נוסף על FLOKI מחיר

FLOKI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של FLOKI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 3
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 6נייטרלי 3קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.00002347
0.00002347
R2
0.00002347
0.00002346
R1
0.00002346
0.00002346
PP
0.00002346
0.00002346
S1
0.00002345
0.00002345
S2
0.00002345
0.00002345
S3
0.00002344
0.00002345

FLOKI אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.79M
$16.50 M
$17.29 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.24M
קניות פעילות ל-3 ימים
$2.54 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$2.78 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.33M
קניות פעילות ל-7 ימים
$4.20 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$4.53 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

FLOKI זרימת הון

זרימת נטו פנימהFLOKIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.04 M0.00
2026-08-20-$0.03 M0.00
2026-08-19$0.01 M0.00
2026-08-18$0.02 M0.00
2026-08-17-$0.07 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על FLOKI

סחור ב FLOKI (FLOKI) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב FLOKI מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTFLOKI
$0.00002348
$0.00002348$0.00002348
+1.73%
6.35B (USDT)
/USDCFLOKI
$0.00002349
$0.00002349$0.00002349
+1.86%
2.39B (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

FLOKI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

FLOKI
FLOKI
USD
USD

1 FLOKI = 0.00002347 USD

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