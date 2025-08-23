עוד על FIS

StaFi סֵמֶל

StaFi מְחִיר(FIS)

StaFi (FIS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:27:32 (UTC+8)

StaFi (FIS) מידע על מחיר (USD)

StaFi (FIS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.11288. במהלך 24 השעות האחרונות, FIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.11177 לבין שיא של $ 0.12398, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.81872197, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0740675001411077.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIS השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -7.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StaFi (FIS) מידע שוק

ETH

שווי השוק הנוכחי של StaFi הוא $ 13.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 761.91K. ההיצע במחזור של FIS הוא 118.63M, עם היצע כולל של 154020027.226. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.39M.

StaFi (FIS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של StaFiהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0094434-7.72%
30 ימים$ -0.00796-6.59%
60 ימים$ +0.03301+41.32%
90 ימים$ -0.04752-29.63%
StaFi שינוי מחיר היום

היום,FIS רשם שינוי של $ -0.0094434 (-7.72%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

StaFi שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00796 (-6.59%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

StaFi שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FIS ראה שינוי של $ +0.03301 (+41.32%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

StaFi שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.04752 (-29.63%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של StaFi (FIS)?

בדוק את StaFi עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהStaFi (FIS)

StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time.

StaFi זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול StaFiההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFIS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים StaFiאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךStaFi לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

StaFiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה StaFi (FIS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות StaFi (FIS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור StaFi.

בדוק את StaFi תחזית המחיר עכשיו‏!

StaFi (FIS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של StaFi (FIS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FIS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות StaFi (FIS)

מחפש איך לקנותStaFi? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש StaFiב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FIS למטבעות מקומיים

StaFi מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של StaFi, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרStaFi הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על StaFi

כמה שווה StaFi (FIS) היום?
החי FISהמחיר ב USD הוא 0.11288 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FIS ל USD?
המחיר הנוכחי של FIS ל USD הוא $ 0.11288. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של StaFi?
שווי השוק של FIS הוא $ 13.39M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FIS?
ההיצע במחזור של FIS הוא 118.63M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FIS?
‏‏FIS השיג מחיר שיא (ATH) של 4.81872197 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FIS?
FIS ‏‏רשם מחירATL של 0.0740675001411077 USD.
מהו נפח המסחר של FIS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FIS הוא $ 761.91K USD.
האם FIS יעלה השנה?
FIS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FIS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:27:32 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

