StaFi (FIS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.11288. במהלך 24 השעות האחרונות, FIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.11177 לבין שיא של $ 0.12398, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.81872197, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0740675001411077.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIS השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -7.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
StaFi (FIS) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של StaFi הוא $ 13.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 761.91K. ההיצע במחזור של FIS הוא 118.63M, עם היצע כולל של 154020027.226. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.39M.
StaFi (FIS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של StaFiהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0094434
-7.72%
30 ימים
$ -0.00796
-6.59%
60 ימים
$ +0.03301
+41.32%
90 ימים
$ -0.04752
-29.63%
StaFi שינוי מחיר היום
היום,FIS רשם שינוי של $ -0.0094434 (-7.72%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
StaFi שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00796 (-6.59%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
StaFi שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FIS ראה שינוי של $ +0.03301 (+41.32%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
StaFi שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.04752 (-29.63%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של StaFi (FIS)?
StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.