StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time. אתר רשמי: https://www.stafi.io/ מסמך לבן: https://docs.stafi.io/ סייר בלוקים: https://stafi.subscan.io/

StaFi (FIS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור StaFi (FIS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 14.07M $ 14.07M $ 14.07M ההיצע הכולל: $ 154.06M $ 154.06M $ 154.06M אספקה במחזור: $ 118.64M $ 118.64M $ 118.64M FDV (שווי מדולל מלא): $ 18.28M $ 18.28M $ 18.28M שיא כל הזמנים: $ 0.7052 $ 0.7052 $ 0.7052 שפל כל הזמנים: $ 0.0740675001411077 $ 0.0740675001411077 $ 0.0740675001411077 מחיר נוכחי: $ 0.11863 $ 0.11863 $ 0.11863 למידע נוסף על StaFi (FIS) מחיר

StaFi (FIS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של StaFi (FIS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FIS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FISהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FISטוקניומיקה, חקרו אתFISהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

StaFi (FIS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FISעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FIS עכשיו את היסטוריית המחירים!

FIS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FIS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FIS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FISעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

