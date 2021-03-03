FIS

StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time.

שֵׁםFIS

דירוגNo.1066

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)6.42%

אספקת מחזור118,855,361.318

מקסימום היצע0

אספקה כוללת154,375,899.318

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים4.81872197,2021-03-03

המחיר הנמוך ביותר0.0740675001411077,2025-07-01

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואStaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
FIS/USDT
StaFi
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (FIS)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
FIS/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (FIS)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...