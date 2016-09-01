עוד על FIRO

FIRO (FIRO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:15:45 (UTC+8)

FIRO (FIRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.5164
$ 0.5164$ 0.5164
24 שעות נמוך
$ 0.5367
$ 0.5367$ 0.5367
גבוה 24 שעות

$ 0.5164
$ 0.5164$ 0.5164

$ 0.5367
$ 0.5367$ 0.5367

$ 169.99099731445312
$ 169.99099731445312$ 169.99099731445312

$ 0.2751010060310364
$ 0.2751010060310364$ 0.2751010060310364

-0.23%

+0.76%

-1.48%

-1.48%

FIRO (FIRO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5283. במהלך 24 השעות האחרונות, FIRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5164 לבין שיא של $ 0.5367, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FIROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 169.99099731445312, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.2751010060310364.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIRO השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, +0.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FIRO (FIRO) מידע שוק

No.1195

$ 9.31M
$ 9.31M$ 9.31M

$ 118.97K
$ 118.97K$ 118.97K

$ 9.31M
$ 9.31M$ 9.31M

17.63M
17.63M 17.63M

17,628,938.55844689
17,628,938.55844689 17,628,938.55844689

2016-09-01 00:00:00

XZC

שווי השוק הנוכחי של FIRO הוא $ 9.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 118.97K. ההיצע במחזור של FIRO הוא 17.63M, עם היצע כולל של 17628938.55844689. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.31M.

FIRO (FIRO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של FIROהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.003985+0.76%
30 ימים$ -0.1393-20.87%
60 ימים$ -0.1837-25.81%
90 ימים$ -0.1807-25.49%
FIRO שינוי מחיר היום

היום,FIRO רשם שינוי של $ +0.003985 (+0.76%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

FIRO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1393 (-20.87%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

FIRO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FIRO ראה שינוי של $ -0.1837 (-25.81%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

FIRO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1807 (-25.49%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FIRO (FIRO)?

בדוק את FIRO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFIRO (FIRO)

XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.

FIRO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FIROההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFIRO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים FIROאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFIRO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

FIROתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FIRO (FIRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FIRO (FIRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FIRO.

בדוק את FIRO תחזית המחיר עכשיו‏!

FIRO (FIRO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FIRO (FIRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FIRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות FIRO (FIRO)

מחפש איך לקנותFIRO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FIROב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FIRO למטבעות מקומיים

FIRO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של FIRO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרFIRO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על FIRO

כמה שווה FIRO (FIRO) היום?
החי FIROהמחיר ב USD הוא 0.5283 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FIRO ל USD?
המחיר הנוכחי של FIRO ל USD הוא $ 0.5283. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FIRO?
שווי השוק של FIRO הוא $ 9.31M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FIRO?
ההיצע במחזור של FIRO הוא 17.63M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FIRO?
‏‏FIRO השיג מחיר שיא (ATH) של 169.99099731445312 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FIRO?
FIRO ‏‏רשם מחירATL של 0.2751010060310364 USD.
מהו נפח המסחר של FIRO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FIRO הוא $ 118.97K USD.
האם FIRO יעלה השנה?
FIRO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FIRO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:15:45 (UTC+8)

