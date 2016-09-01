FIRO (FIRO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5283. במהלך 24 השעות האחרונות, FIRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5164 לבין שיא של $ 0.5367, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FIROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 169.99099731445312, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.2751010060310364.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIRO השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, +0.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
FIRO (FIRO) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של FIRO הוא $ 9.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 118.97K. ההיצע במחזור של FIRO הוא 17.63M, עם היצע כולל של 17628938.55844689. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.31M.
FIRO (FIRO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של FIROהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.003985
+0.76%
30 ימים
$ -0.1393
-20.87%
60 ימים
$ -0.1837
-25.81%
90 ימים
$ -0.1807
-25.49%
FIRO שינוי מחיר היום
היום,FIRO רשם שינוי של $ +0.003985 (+0.76%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
FIRO שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1393 (-20.87%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
FIRO שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FIRO ראה שינוי של $ -0.1837 (-25.81%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
FIRO שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1807 (-25.49%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FIRO (FIRO)?
XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.
FIRO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FIROההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקFIRO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים FIROאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFIRO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
FIROתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה FIRO (FIRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FIRO (FIRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FIRO.
הבנת הטוקנומיקה של FIRO (FIRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FIRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות FIRO (FIRO)
מחפש איך לקנותFIRO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FIROב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
