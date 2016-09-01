FIRO (FIRO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי FIRO (FIRO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

FIRO (FIRO) מידע XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years. אתר רשמי: https://firo.org/ מסמך לבן: https://firo.org/about/tech/ סייר בלוקים: https://explorer.firo.org/ קנה FIROעכשיו!

FIRO (FIRO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FIRO (FIRO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 10.93M $ 10.93M $ 10.93M ההיצע הכולל: $ 17.64M $ 17.64M $ 17.64M אספקה במחזור: $ 17.64M $ 17.64M $ 17.64M FDV (שווי מדולל מלא): $ 10.93M $ 10.93M $ 10.93M שיא כל הזמנים: $ 25.012 $ 25.012 $ 25.012 שפל כל הזמנים: $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 מחיר נוכחי: $ 0.62 $ 0.62 $ 0.62 למידע נוסף על FIRO (FIRO) מחיר

FIRO (FIRO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של FIRO (FIRO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FIRO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FIROהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FIROטוקניומיקה, חקרו אתFIROהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

FIRO (FIRO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FIROעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FIRO עכשיו את היסטוריית המחירים!

FIRO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FIRO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FIRO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FIROעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

