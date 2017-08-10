Filecoin (FIL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Filecoin (FIL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Filecoin (FIL) מידע Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above. אתר רשמי: https://filecoin.io/ מסמך לבן: https://docs.filecoin.io/ סייר בלוקים: https://filfox.io/en?utm_source=cmc קנה FILעכשיו!

Filecoin (FIL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Filecoin (FIL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.59B $ 1.59B $ 1.59B ההיצע הכולל: $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B אספקה במחזור: $ 684.91M $ 684.91M $ 684.91M FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.55B $ 4.55B $ 4.55B שיא כל הזמנים: $ 237.8643 $ 237.8643 $ 237.8643 שפל כל הזמנים: $ 1.82924685424 $ 1.82924685424 $ 1.82924685424 מחיר נוכחי: $ 2.321 $ 2.321 $ 2.321 למידע נוסף על Filecoin (FIL) מחיר

Filecoin (FIL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Filecoin (FIL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FIL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FILהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FILטוקניומיקה, חקרו אתFILהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

