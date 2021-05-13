FEG Token (FEG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000893. במהלך 24 השעות האחרונות, FEG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000888 לבין שיא של $ 0.0000931, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FEGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000511534971701919, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000099927831158.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FEG השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -3.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
FEG Token (FEG) מידע שוק
No.1269
$ 7.53M
$ 7.53M$ 7.53M
$ 33.09K
$ 33.09K$ 33.09K
$ 8.93M
$ 8.93M$ 8.93M
84.27B
84.27B 84.27B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
96,941,826,303.75552
96,941,826,303.75552 96,941,826,303.75552
84.26%
2021-05-13 00:00:00
BSC
שווי השוק הנוכחי של FEG Token הוא $ 7.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 33.09K. ההיצע במחזור של FEG הוא 84.27B, עם היצע כולל של 96941826303.75552. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.93M.
FEG Token (FEG) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של FEG Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000003491
-3.76%
30 ימים
$ -0.0000022
-2.41%
60 ימים
$ +0.0000086
+10.65%
90 ימים
$ -0.0000117
-11.59%
FEG Token שינוי מחיר היום
היום,FEG רשם שינוי של $ -0.000003491 (-3.76%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
FEG Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000022 (-2.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
FEG Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FEG ראה שינוי של $ +0.0000086 (+10.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
FEG Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000117 (-11.59%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FEG Token (FEG)?
FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad.
Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.
FEG Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FEG Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקFEG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים FEG Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFEG Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
FEG Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה FEG Token (FEG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FEG Token (FEG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FEG Token.
הבנת הטוקנומיקה של FEG Token (FEG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FEG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות FEG Token (FEG)
מחפש איך לקנותFEG Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FEG Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.