עוד על FEG

FEG מידע על מחיר

FEG מסמך לבן

FEG אתר רשמי

FEG טוקניומיקה

FEG תחזית מחיר

FEG היסטוריה

FEG מדריך קנייה

FEGממיר מטבעות לפיאט

FEG ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

FEG Token סֵמֶל

FEG Token מְחִיר(FEG)

1 FEG ל USDמחיר חי:

$0.0000891
$0.0000891$0.0000891
-3.77%1D
USD
FEG Token (FEG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:27:19 (UTC+8)

FEG Token (FEG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000888
$ 0.0000888$ 0.0000888
24 שעות נמוך
$ 0.0000931
$ 0.0000931$ 0.0000931
גבוה 24 שעות

$ 0.0000888
$ 0.0000888$ 0.0000888

$ 0.0000931
$ 0.0000931$ 0.0000931

$ 0.000511534971701919
$ 0.000511534971701919$ 0.000511534971701919

$ 0.000000099927831158
$ 0.000000099927831158$ 0.000000099927831158

+0.11%

-3.76%

-5.51%

-5.51%

FEG Token (FEG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000893. במהלך 24 השעות האחרונות, FEG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000888 לבין שיא של $ 0.0000931, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FEGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000511534971701919, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000099927831158.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FEG השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -3.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FEG Token (FEG) מידע שוק

No.1269

$ 7.53M
$ 7.53M$ 7.53M

$ 33.09K
$ 33.09K$ 33.09K

$ 8.93M
$ 8.93M$ 8.93M

84.27B
84.27B 84.27B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

96,941,826,303.75552
96,941,826,303.75552 96,941,826,303.75552

84.26%

2021-05-13 00:00:00

BSC

שווי השוק הנוכחי של FEG Token הוא $ 7.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 33.09K. ההיצע במחזור של FEG הוא 84.27B, עם היצע כולל של 96941826303.75552. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.93M.

FEG Token (FEG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של FEG Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000003491-3.76%
30 ימים$ -0.0000022-2.41%
60 ימים$ +0.0000086+10.65%
90 ימים$ -0.0000117-11.59%
FEG Token שינוי מחיר היום

היום,FEG רשם שינוי של $ -0.000003491 (-3.76%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

FEG Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000022 (-2.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

FEG Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FEG ראה שינוי של $ +0.0000086 (+10.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

FEG Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000117 (-11.59%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FEG Token (FEG)?

בדוק את FEG Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFEG Token (FEG)

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

FEG Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FEG Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFEG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים FEG Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFEG Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

FEG Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FEG Token (FEG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FEG Token (FEG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FEG Token.

בדוק את FEG Token תחזית המחיר עכשיו‏!

FEG Token (FEG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FEG Token (FEG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FEG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות FEG Token (FEG)

מחפש איך לקנותFEG Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FEG Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FEG למטבעות מקומיים

1 FEG Token(FEG) ל VND
2.3499295
1 FEG Token(FEG) ל AUD
A$0.000136629
1 FEG Token(FEG) ל GBP
0.000066082
1 FEG Token(FEG) ל EUR
0.000075905
1 FEG Token(FEG) ל USD
$0.0000893
1 FEG Token(FEG) ל MYR
RM0.00037506
1 FEG Token(FEG) ל TRY
0.0036613
1 FEG Token(FEG) ל JPY
¥0.0131271
1 FEG Token(FEG) ל ARS
ARS$0.11827785
1 FEG Token(FEG) ל RUB
0.007219905
1 FEG Token(FEG) ל INR
0.007818215
1 FEG Token(FEG) ל IDR
Rp1.440322379
1 FEG Token(FEG) ל KRW
0.124026984
1 FEG Token(FEG) ל PHP
0.005058845
1 FEG Token(FEG) ל EGP
￡E.0.00433105
1 FEG Token(FEG) ל BRL
R$0.000484006
1 FEG Token(FEG) ל CAD
C$0.000123234
1 FEG Token(FEG) ל BDT
0.010864238
1 FEG Token(FEG) ל NGN
0.136544165
1 FEG Token(FEG) ל COP
$0.3572
1 FEG Token(FEG) ל ZAR
R.0.001569001
1 FEG Token(FEG) ל UAH
0.003701485
1 FEG Token(FEG) ל VES
Bs0.012502
1 FEG Token(FEG) ל CLP
$0.085728
1 FEG Token(FEG) ל PKR
Rs0.025318336
1 FEG Token(FEG) ל KZT
0.047779072
1 FEG Token(FEG) ל THB
฿0.002896892
1 FEG Token(FEG) ל TWD
NT$0.002721864
1 FEG Token(FEG) ל AED
د.إ0.000327731
1 FEG Token(FEG) ל CHF
Fr0.00007144
1 FEG Token(FEG) ל HKD
HK$0.000697433
1 FEG Token(FEG) ל AMD
֏0.034187612
1 FEG Token(FEG) ל MAD
.د.م0.0008037
1 FEG Token(FEG) ל MXN
$0.001662766
1 FEG Token(FEG) ל SAR
ريال0.000334875
1 FEG Token(FEG) ל PLN
0.000325052
1 FEG Token(FEG) ל RON
лв0.000384883
1 FEG Token(FEG) ל SEK
kr0.000849243
1 FEG Token(FEG) ל BGN
лв0.000149131
1 FEG Token(FEG) ל HUF
Ft0.030342354
1 FEG Token(FEG) ל CZK
0.001872621
1 FEG Token(FEG) ל KWD
د.ك0.0000272365
1 FEG Token(FEG) ל ILS
0.000300941
1 FEG Token(FEG) ל AOA
Kz0.081403201
1 FEG Token(FEG) ל BHD
.د.ب0.0000336661
1 FEG Token(FEG) ל BMD
$0.0000893
1 FEG Token(FEG) ל DKK
kr0.000568841
1 FEG Token(FEG) ל HNL
L0.002337874
1 FEG Token(FEG) ל MUR
0.004075652
1 FEG Token(FEG) ל NAD
$0.001565429
1 FEG Token(FEG) ל NOK
kr0.000901037
1 FEG Token(FEG) ל NZD
$0.00015181
1 FEG Token(FEG) ל PAB
B/.0.0000893
1 FEG Token(FEG) ל PGK
K0.000376846
1 FEG Token(FEG) ל QAR
ر.ق0.000324159
1 FEG Token(FEG) ל RSD
дин.0.008937144

FEG Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של FEG Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרFEG Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על FEG Token

כמה שווה FEG Token (FEG) היום?
החי FEGהמחיר ב USD הוא 0.0000893 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FEG ל USD?
המחיר הנוכחי של FEG ל USD הוא $ 0.0000893. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FEG Token?
שווי השוק של FEG הוא $ 7.53M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FEG?
ההיצע במחזור של FEG הוא 84.27B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FEG?
‏‏FEG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000511534971701919 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FEG?
FEG ‏‏רשם מחירATL של 0.000000099927831158 USD.
מהו נפח המסחר של FEG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FEG הוא $ 33.09K USD.
האם FEG יעלה השנה?
FEG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FEG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:27:19 (UTC+8)

FEG Token (FEG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

FEG-ל-USD מחשבון

סְכוּם

FEG
FEG
USD
USD

1 FEG = 0.0000893 USD

מסחרFEG

USDTFEG
$0.0000891
$0.0000891$0.0000891
-3.76%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד