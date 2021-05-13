FEG Token (FEG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי FEG Token (FEG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

FEG Token (FEG) מידע FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website. אתר רשמי: https://www.feg.io/ מסמך לבן: https://docs.feg.io/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/address/0xf3c7cecf8cbc3066f9a87b310cebe198d00479ac קנה FEGעכשיו!

FEG Token (FEG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FEG Token (FEG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 7.44M $ 7.44M $ 7.44M ההיצע הכולל: $ 96.94B $ 96.94B $ 96.94B אספקה במחזור: $ 84.26B $ 84.26B $ 84.26B FDV (שווי מדולל מלא): $ 8.83M $ 8.83M $ 8.83M שיא כל הזמנים: $ 0.0013849 $ 0.0013849 $ 0.0013849 שפל כל הזמנים: $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 מחיר נוכחי: $ 0.0000883 $ 0.0000883 $ 0.0000883 למידע נוסף על FEG Token (FEG) מחיר

FEG Token (FEG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של FEG Token (FEG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FEG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FEGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FEGטוקניומיקה, חקרו אתFEGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

