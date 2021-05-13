FEG

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

שֵׁםFEG

דירוגNo.1264

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור84,483,303,323.98694

מקסימום היצע100,000,000,000

אספקה כוללת96,914,286,160.0155

שיעור מחזור0.8448%

תאריך הנפקה2021-05-13 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.000511534971701919,2024-11-07

המחיר הנמוך ביותר0.000000099927831158,2025-01-16

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

FEG/USDT
FEG Token
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
