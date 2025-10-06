Etherex מחיר היום

מחיר Etherex (ETHEREX) בזמן אמת היום הוא $ 0.06574, עם שינוי של 5.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ETHEREX ל USD הוא $ 0.06574 לכל ETHEREX.

Etherex כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ETHEREX. ב‑24 השעות האחרונות, ETHEREX סחר בין $ 0.06562 (נמוך) ל $ 0.07235 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ETHEREX נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו -31.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 58.33K.

Etherex (ETHEREX) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 58.33K$ 58.33K $ 58.33K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.01M$ 23.01M $ 23.01M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 350,000,000 350,000,000 350,000,000 בלוקצ'יין ציבורי LINEA

שווי השוק הנוכחי של Etherex הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.33K. ההיצע במחזור של ETHEREX הוא --, עם היצע כולל של 350000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.01M.