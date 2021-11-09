ENS (ENS) ניתוח טכני היום דף ENS הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ENS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ENS למטה. הירשם

ENS (ENS) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $4.496 -- +10.90% -1.26% -26.41%

ENS אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של ENS במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 12 נייטרלי 1 קנה 13 ממוצעים נעים : קנה מכור 5 נייטרלי 0 קנה 9 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 1 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 4.5016 4.5003 R2 4.5003 4.4995 R1 4.4996 4.499 PP 4.4983 4.4983 S1 4.4976 4.4975 S2 4.4963 4.497 S3 4.4956 4.4963

ENS אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.07M $9.57 M $9.65 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.09M קניות פעילות ל-3 ימים $0.47 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.56 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.19M קניות פעילות ל-7 ימים $1.00 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.19 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. ENS זרימת הון זרימת נטו פנימה ENSUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.06 M 4.48 2026-08-20 -$0.27 M 4.44 2026-08-19 -$0.04 M 4.01 2026-08-18 -$0.05 M 3.89 2026-08-17 -$0.37 M 3.93 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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