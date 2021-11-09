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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ENS, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ENS, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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ENS (ENS) ניתוח טכני היום

ENS (ENS) ניתוח טכני היום

דף ENS הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ENS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ENS למטה.

ENS (ENS) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$4.496--+10.90%-1.26%-26.41%
למידע נוסף על ENS מחיר

ENS אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של ENS במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 12
נייטרלי 1
קנה 13
ממוצעים נעים:קנהמכור 5נייטרלי 0קנה 9
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 1קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
4.5016
4.5003
R2
4.5003
4.4995
R1
4.4996
4.499
PP
4.4983
4.4983
S1
4.4976
4.4975
S2
4.4963
4.497
S3
4.4956
4.4963

ENS אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.07M
$9.57 M
$9.65 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.09M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.47 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.56 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.19M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.00 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.19 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

ENS זרימת הון

זרימת נטו פנימהENSUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.06 M4.48
2026-08-20-$0.27 M4.44
2026-08-19-$0.04 M4.01
2026-08-18-$0.05 M3.89
2026-08-17-$0.37 M3.93

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על ENS

סחור ב ENS (ENS) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב ENS מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTENS
$4.496
$4.496$4.496
+1.32%
13.24K (USDT)
/USDCENS
$4.492
$4.492$4.492
+1.42%
6.16K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ENS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ENS
ENS
USD
USD

1 ENS = 4.496 USD

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