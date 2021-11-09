ENS

The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

שֵׁםENS

דירוגNo.91

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0002%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)157.31%

אספקת מחזור36,977,532.35435938

מקסימום היצע0

אספקה כוללת100,000,000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2021-11-09 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים85.68745026316928,2021-11-11

המחיר הנמוך ביותר6.695156653769259,2023-10-19

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואThe Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
ENS/USDC
ENS
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (ENS)
--
כמות של 24 שעות (USDC)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
ENS/USDC
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (ENS)
--
כמות של 24 שעות (USDC)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...