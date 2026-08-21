Enjin (ENJ) ניתוח טכני היום דף Enjin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ENJ מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Enjin למטה. הירשם

Enjin (ENJ) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.02607 -- +8.39% -8.08% -38.42%

Enjin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Enjin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 8 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 2 קנה 12 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 1 נייטרלי 6 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.02603 0.02603 R2 0.02603 0.02602 R1 0.02602 0.02602 PP 0.02602 0.02602 S1 0.02601 0.02601 S2 0.02601 0.02601 S3 0.026 0.02601

Enjin אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.01M $3.78 M $3.79 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.04M קניות פעילות ל-3 ימים $0.18 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.22 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $0.45 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.48 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Enjin זרימת הון זרימת נטו פנימה ENJUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.05 M 0.03 2026-08-20 -$0.07 M 0.03 2026-08-19 $0.01 M 0.02 2026-08-18 $0.00 M 0.02 2026-08-17 $0.01 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Enjin (ENJ) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Enjin מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT ENJ $0.02607 $0.02607 $0.02607 +1.40% 2.40M (USDT) סַחַר / USDC ENJ $0.02607 $0.02607 $0.02607 +1.24% 2.17M (USDT) סַחַר