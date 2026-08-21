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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Enjin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Enjin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Enjin (ENJ) ניתוח טכני היום

Enjin (ENJ) ניתוח טכני היום

דף Enjin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ENJ מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Enjin למטה.

Enjin (ENJ) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.02607--+8.39%-8.08%-38.42%
למידע נוסף על Enjin מחיר

Enjin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Enjin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 1
נייטרלי 8
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 2קנה 12
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 1נייטרלי 6קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.02603
0.02603
R2
0.02603
0.02602
R1
0.02602
0.02602
PP
0.02602
0.02602
S1
0.02601
0.02601
S2
0.02601
0.02601
S3
0.026
0.02601

Enjin אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.01M
$3.78 M
$3.79 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.04M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.18 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.22 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.45 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.48 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Enjin זרימת הון

זרימת נטו פנימהENJUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.05 M0.03
2026-08-20-$0.07 M0.03
2026-08-19$0.01 M0.02
2026-08-18$0.00 M0.02
2026-08-17$0.01 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Enjin (ENJ) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Enjin מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTENJ
$0.02607
$0.02607$0.02607
+1.40%
2.40M (USDT)
/USDCENJ
$0.02607
$0.02607$0.02607
+1.24%
2.17M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ENJ-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ENJ
ENJ
USD
USD

1 ENJ = 0.02607 USD

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